Bộ Xây dựng trả lời cử tri An Giang về nâng cấp loạt tuyến quốc lộ

Cử tri An Giang phản ánh quốc lộ 91C dù đã được đầu tư nâng cấp nhưng do lưu lượng xe quá lớn dẫn đến tình trạng đường không đáp ứng theo nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương. Do đó, cử tri đề nghị nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 91C.

Cử tri cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Thuận Giang và cầu Năng Gù; nâng cấp quốc lộ 80B (tuyến đường từ phường Tân Châu đã kết nối với tuyến N1 và tuyến đường cửa khẩu quốc tế Campuchia), để thuận tiện cho việc giao lưu, trao đổi mua bán và phát triển kinh tế tuyến biên giới.

Đồng thời, cử tri cũng đề nghị sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến quốc lộ N1 và khảo sát, sửa chữa, mở rộng tuyến quốc lộ 80, hiện đã xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng cho biết, về kiến nghị liên quan đến các quốc lộ 80, 80B, 91C và N1, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thì quốc lộ 80 đi qua địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang với chiều dài khoảng 216km (đoạn qua tỉnh An Giang dài khoảng 133km), được quy hoạch với quy mô đường cấp III, 2-4 làn xe.

Trong đó quốc lộ 80B đi qua địa bàn các tỉnh Đồng Tháp và An Giang với chiều dài khoảng 120km (đoạn qua tỉnh An Giang dài khoảng 88km), được quy hoạch với quy mô đường cấp III, 2-4 làn xe.

Cầu Châu Đốc kết nối, đồng bộ tải trọng đường bộ với các tuyến quốc lộ 91, quốc lộ 91C và quốc lộ 80B (Ảnh: Bảo Trân).

Quốc lộ 91C nằm trên địa bàn tỉnh An Giang với chiều dài khoảng 36km, được quy hoạch với quy mô đường cấp III, 2-4 làn xe.

Quốc lộ N1 đi qua địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang với chiều dài khoảng 235km (đoạn qua tỉnh An Giang dài khoảng 97km), được quy hoạch với quy mô đường cấp III-IV, 2-4 làn xe.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đã ban hành các quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (trong đó bao gồm các quốc lộ 80, 80B, 91C và N1) từ Bộ Xây dựng về UBND các tỉnh An Giang và Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang).

Theo Bộ Xây dựng hiện nay UBND tỉnh An Giang có trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo trì và đầu tư các quốc lộ 80, 80B, 91C và N1 nên đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh An Giang có ý kiến với UBND An Giang để tổ chức khảo sát hiện trạng, nghiên cứu sự cần thiết đầu tư và cân đối, bố trí vốn triển khai đầu tư như kiến nghị của cử tri nêu trên.

Về kiến nghị liên quan đến cầu Thuận Giang và cầu Năng Gù, Bộ Xây dựng đồng thuận với kiến nghị của cử tri về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hai cây cầu này.

Bộ Xây dựng đánh giá, các cầu này sau khi được đầu tư sẽ tạo thuận lợi cho người dân và phương tiện giao thông qua lại sông Vàm Nao, sông Hậu, giúp người dân phát triển sản xuất nông sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng.