Bố trí viên chức vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng trước 1/7/2027

Điều này được quy định tại Khoản 3 Điều 43 Luật Viên chức (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 10/12.

Chậm nhất là ngày 1/7/2027, tất cả viên chức sẽ bố trí theo vị trí việc làm và xếp lương tương ứng (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Luật Viên chức (sửa đổi) dành riêng Mục 2 với 2 điều (Điều 23 và Điều 24) quy định về vị trí việc làm của viên chức.

Điều 23 quy định chi tiết các căn cứ xác định vị trí việc làm, các nội dung quy định chính của một vị trí việc làm, phân loại vị trí việc làm.

Theo đó, vị trí việc làm viên chức được xác định bởi các căn cứ như: Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động của đơn vị; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ; chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp; mức độ hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị, điều kiện làm việc…

Vị trí việc làm của viên chức bao gồm 2 nội dung chính là: Tên gọi vị trí việc làm; bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

Về phân loại, vị trí việc làm của viên chức được chia thành 3 nhóm gồm: Vị trí việc làm quản lý; vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; vị trí việc làm hỗ trợ.

Luật Viên chức (sửa đổi) cũng quy định các điều kiện để thay đổi vị trí việc làm của viên chức.

Thứ nhất, viên chức được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm đó và đơn vị còn nhu cầu về vị trí việc làm.

Thứ hai, việc thay đổi vị trí việc làm do cấp có thẩm quyền quyết định, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

Để việc điều hành linh hoạt, Luật Viên chức (sửa đổi) giao quyền Chính phủ quy định chi tiết các nội dung về vị trí việc làm và thay đổi vị trí việc làm của viên chức.

Luật Viên chức (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Khi đó, việc tuyển dụng viên chức phải theo quy định tại Điều 15.

Theo đó, 3 căn cứ chính để tuyển dụng viên chức là: Nhu cầu thực tế của đơn vị; vị trí việc làm; quỹ tiền lương và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập.

Kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành, người đang tập sự theo quy định của Luật Viên chức năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 52/2019/QH14) được xếp lương tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

Đối với viên chức đã tuyển dụng trước ngày luật này có hiệu lực, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập phải hoàn thành việc bố trí các viên chức trên vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng chậm nhất là ngày 1/7/2027.