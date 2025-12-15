Vụ sạt lở đất đá ở đèo Thung Khe: Cú đạp ga cứu mạng tài xế trong vài giây

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 14h45 ngày 14/12 tại km 124+300, trên quốc lộ 6, thuộc địa bàn xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng.

Một khối lượng lớn đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống đường vùi lấp một người đi xe máy.

Hàng tấn đất, đá đổ xuống đường sau sự việc (Ảnh: Thái Bình).

Theo hình ảnh và video được các tài xế chia sẻ, nhiều phương tiện kịp dừng lại trước khi đất đá đổ từ trên cao xuống mặt đường.

Anh Thân Thái Bình (sống ở Hà Nội) là một trong những người may mắn thoát nạn. Đến nay, anh vẫn chưa hết sợ hãi khi nghĩ lại khoảnh khắc cận kề nguy hiểm.

Được biết, ngày cuối tuần, anh Bình có công việc tại xã Mai Châu. Khoảng 14h ngày 14/12, anh lái ô tô theo quốc lộ 6 về Hà Nội.

Tài xế may mắn thoát nạn, không bị đất đá vùi lấp ở đèo Thung Khe (Nguồn: Thái Bình)

Tại km 124+300 trên đèo Thung Khe, có công nhân đang sơn lại vạch kẻ đường, nam tài xế di chuyển chậm với vận tốc hơn 10km/h. Phía trước dòng phương tiện đều giảm tốc độ, nối đuôi nhau.

Đến gần vị trí xảy ra sự việc, anh Bình phát hiện đất đá có dấu hiệu sạt xuống. Ngồi trong xe, nam tài xế nghe thấy âm thanh "sột soạt" của các viên đá trượt theo taluy dương.

Hình ảnh camera phía sau xe của anh Bình ghi lại khoảnh khắc đất đá ập xuống (Ảnh: Cắt từ clip).

Không một giây đắn đo, anh lập tức chuyển sang làn đối diện, tận dụng khoảng cách hẹp để vượt qua xe container đang di chuyển chậm phía trước.

"Tôi cầm chắc tay lái, đạp ga để tăng tốc. Động cơ khoẻ nên xe vượt qua rất nhanh. Trong tích tắc, đất đá ào ào đổ xuống phía đuôi xe", anh bày tỏ.

Theo anh Bình, nếu động cơ yếu hoặc bị trễ ga, không thể vượt qua đoạn sạt lở kịp thời, cả người và phương tiện có thể bị vùi lấp dưới khối đất đá khổng lồ.

"Tôi từng đọc nhiều thông tin về các vụ sạt lở, không ngờ có ngày chứng kiến sự việc ở khoảng cách gần như vậy. Tôi cảm thấy mình quá may mắn", anh chia sẻ.

Sau sự việc, phần đuôi ô tô của anh Bình bị xây xát do va chạm với đất đá, phần lốp bị hư hỏng nhẹ.

Chàng trai cho rằng, xe bị trầy xước hoàn toàn có thể sửa chữa được. Nếu chậm thêm vài giây, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí tính mạng bị đe doạ.

Những vết trầy xước do đất đá tác động sau xe của anh Bình (Ảnh: Thái Bình).

Dừng xe cách hiện trường 200m, anh nhìn thấy nhiều khối đất, đá nặng hàng tấn chắn ngang quốc lộ 6, vùi lấp xe máy bên dưới. Sau đó, dòng phương tiện ô tô bị ùn tắc kéo dài.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), vụ việc sạt lở đất, đá làm 3 người bị vùi lấp, trong đó có 2 công nhân thuộc Công ty Quản lý đường bộ 2 đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường và một người dân đi xe máy qua đường, chưa xác định danh tính.

Đèo Thung Khe hay còn gọi là đèo Đá Trắng, nằm trên tuyến quốc lộ 6 nối giữa Tân Lạc và Mai Châu của tỉnh Phú Thọ. Đây là cung đèo khá nổi tiếng bởi vẻ đẹp thiên nhiên, quanh năm phủ một lớp trắng xoá như tuyết.

Sở dĩ có thêm tên đèo Đá Trắng vì sau khi mở đường, đá vôi sạt xuống trắng xóa cả một vách núi, đi từ xa đã có thể trông thấy. Đèo Thung Khe uốn lượn qua những triền núi thấp, cảnh sắc thay đổi không ngừng với đồi núi và những thung lũng xanh bất tận, điểm tô bản làng thanh bình, yên ả.