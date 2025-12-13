Lâm Đồng tìm cách san gạt quả đồi sạt lở như động đất

Ngày 13/12, UBND xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về tình trạng sạt lở đất tại khu đồi 35ha, thôn Quảng Hiệp.

UBND xã này cũng chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, người dân bị ảnh hưởng để xây dựng phương án san gạt, khắc phục tại chỗ điểm sạt lở theo quy định. Việc xử lý dự kiến hoàn thành trước ngày 25/12.

Đất từ taluy dương sạt lở, tràn vào nhà người dân (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, như Dân trí thông tin, nhiều ngày qua, người dân thôn Quảng Hiệp sống trong bất an khi triền đồi sau nhà xuất hiện vết rạn nứt, sụt lún. Nhiều vị trí, đất đá ở taluy dương đổ ập xuống dưới, gây hư hỏng nhà dân. Nhiều hộ dân di chuyển đến nơi khác sinh sống để đảm bảo an toàn.

Theo UBND xã Hiệp Thạnh, khu vực xảy ra sạt lở là khu đồi 35ha với 2 điểm sạt trượt, ảnh hưởng trực tiếp đến một số nhà dân.

Nhà một hộ dân bị đất đá sạt lở gây đổ sập (Ảnh: Minh Hậu).

Vị trí sạt lở đầu tiên nằm trong ranh giới 34,25ha mà UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho UBND huyện Đức Trọng (cũ) quản lý từ năm 2009.

Khu vực này được quy hoạch là đất nông nghiệp theo quyết định quy hoạch sử dụng đất vào năm 2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Vị trí sạt lở còn lại ảnh hưởng đến nhà một người dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được quy hoạch là đất nông nghiệp và không thuộc đất công do xã Hiệp Thạnh quản lý.