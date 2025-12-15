Khách Tây ngồi “vỉa hè trong nhà”, ăn chay tự phục vụ giữa phố cổ Hà Nội

Khách tự bưng bê, tự dọn dẹp

Trong một buổi tối ở Hà Nội, anh Christoph Eder và chị Marie-Luis Dulig (du khách đến từ Đức) chọn kết thúc ngày dài bằng một bữa ăn rất Việt khi ngồi ghế nhựa thấp, tự chọn món từ các quầy bày sẵn và thưởng thức hương vị truyền thống Việt Nam nhưng trong phiên bản thuần chay.

Sau khi lướt mắt qua các món được bày biện ngay ngắn, chị Marie chọn bún chả, cái tên quen thuộc của ẩm thực Việt. Chị thành thạo pha nước chấm, lấy rau ăn kèm rồi mang về chỗ ngồi để bắt đầu bữa tối.

Hà Nội: Ăn chay tự bưng bê, tự dọn dẹp ở phố cổ khiến khách Tây thích thú (Video: Cẩm Tiên).

Việc tự bưng bê, chọn vị trí và thu dọn sau khi dùng bữa không còn là trở ngại đối với chị Marie, bởi đây đã là lần thứ 3 anh chị quay lại mô hình này. Với họ, những bữa ăn chay khi đi du lịch đôi khi đồng nghĩa với sự mất thời gian để tìm kiếm, lựa chọn.

Nhưng tại đây, mọi thứ được bày biện khá thuận tiện và quan trọng hơn cả là cảm giác được thưởng thức những món ăn “cộp mác" Việt Nam một cách trọn vẹn, đúng tinh thần bản địa nhưng vẫn đảm bảo thuần chay.

Chị Marie cho biết chị đã ăn chay nhiều năm và vẫn luôn cẩn trọng trước mỗi bữa ăn khi đi nước ngoài.

“Với người ăn chay như tôi, việc tìm được món Việt ngon mà nhiều lựa chọn chay là rất quan trọng. Ở đây, mọi thứ đều thuần chay và hợp khẩu vị, người dân thân thiện và lại gần khách sạn nơi chúng tôi ở nên rất thuận tiện”, chị chia sẻ.

Chị Marie-Luis Dulig và anh Christoph Eder đã lần thứ 3 đến đây thưởng thức ẩm thực chay (Ảnh: Cẩm Tiên).

Chị kể thêm, lần đầu đến, chị có chút ngỡ ngàng vì chưa quen mô hình tự phục vụ, không rõ quy trình vận hành và có cần nhờ nhân viên hỗ trợ hay không. Sau khi được hướng dẫn, mọi thứ trở nên đơn giản, dễ hiểu và nhanh chóng hòa nhịp với thói quen dùng bữa của chị.

Còn với anh Christoph, người từng đến Hà Nội cách đây 12 năm, lần này quay lại, anh bất ngờ vì Hà Nội đã có nhiều lựa chọn chay hơn trước.

“Sự thay đổi khiến tôi bất ngờ. Việc tìm nhà hàng thuần chay bây giờ dễ hơn rất nhiều. Không chỉ ở Hà Nội mà cả những thành phố chúng tôi đã đi qua. Thật tuyệt khi thấy có vô vàn lựa chọn ở hiện tại”, anh nói.

Một vị khách nước ngoài nhận phần ăn và tự bê về bàn (Ảnh: Cẩm Tiên).

Theo quan sát của phóng viên, dù tự phục vụ, mọi hoạt động vẫn diễn ra nhịp nhàng, từ việc khách chọn món đến lúc có người hỗ trợ chế biến. Điểm đáng chú ý nhất là lượng khách quốc tế ra vào tấp nập. Nhiều thời điểm, họ chiếm hơn 80% số người có mặt.

Món chay thuần Việt

Ngay khi vào cửa, mỗi người được phát một tờ thực đơn (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh) và một chiếc bút. Tờ giấy này không dùng để gọi món mà đóng vai trò “ghi nhớ” lượng món khách đã ăn.

Trong khi đó, các món ăn được bày biện bắt mắt trên bàn với nhiều lựa chọn như phở, bún riêu, bún bò Huế, bún chả, bún trộn, bánh cuốn, bánh mì, cháo, lẩu…

Cạnh đó là các món phụ như nem thính, xiên nướng, khô nấm… Tên gọi các món giữ nguyên kiểu truyền thống nhưng toàn bộ nguyên liệu là 100% thực vật.

Với các món phụ như quẩy, khô nấm, nem thính... khách có thể tự lấy về bàn dùng và tự ghi vào giấy để nhớ khi thanh toán (Ảnh: Cẩm Tiên).

Ngoài thực đơn món chính, tại đây còn có nhiều món sữa hạt. Đồ uống được nhiều khách yêu thích nhất là sữa hạt điều, được xay từ hạt tươi cùng nước và đường tự nhiên.

Khách chỉ cần chọn món là có người hỗ trợ chế biến tại chỗ. Sau đó, khách tự bê khay về bàn và khi dùng xong cũng tự mang bát đũa ra khu vực quy định.

Nhiều món ăn được bày sẵn trên bàn và luôn có người túc trực để nấu món, hướng dẫn (Ảnh: Cẩm Tiên).

Theo chị Vũ Ngọc Diễm (đại diện Chay vỉa hè), hai món chính nổi bật nhất ở đây là bún riêu và bún bò Huế. Bún riêu được lấy cảm hứng từ bún ốc, sử dụng giấm bỗng và cà chua để tạo vị chua nhẹ.

Trong khi đó, bún bò Huế được phát triển từ công thức gia truyền ở Huế, sau đó, chuyển đổi hoàn toàn sang phiên bản thuần thực vật.

Không gian được thiết kế theo cảm hứng vỉa hè trong nhà với ghế nhựa thấp, bàn gỗ mộc và góc ngồi chiếu bệt đặc trưng. Trên mái hiên, bờ tường được trang trí một vài quả bắp khô, mõ trâu, cùng một số bức tranh trừu tượng tạo cảm giác ấm áp, gần gũi.

Anh Vedeesh Koonjal Mauritian (du khách từ Anh) đã lại quay lại lần thứ hai vì một bát bún riêu. “Bạn tôi được giới thiệu chỗ này nên dắt tôi đến vào hôm qua. Chúng tôi gọi khá nhiều món, nhưng món thích nhất là bánh mì và bún riêu”, anh kể.

Phần bún riêu có giá 40.000 đồng (Ảnh: Cẩm Tiên).

Anh mô tả bún riêu thuần chay ở đây là sự kết hợp của nước dùng cà chua đậm đà, đậu phụ, rau thơm, xà lách, nấm và nhiều loại rau củ tươi. Anh cho biết anh thích hương vị đậm đà của nước dùng cùng sự tươi mới trong nguyên liệu.

Đi cùng anh là chị Giorgia Fantaguzzi (người Italy) say mê cảm giác quan sát món ăn được chế biến ngay trước mặt. “Việc có thể nhìn thấy quá trình trước khi chọn đồ ăn giúp du khách như tôi dễ đưa ra lựa chọn hơn”, chị chia sẻ.

Nằm ở trung tâm phố cổ Hà Nội, nên diện tích có thể đỗ xe máy còn khiêm tốn, dễ kín nhanh vào giờ cao điểm, thực khách nên cân nhắc việc di chuyển. Ngoài ra, số lượng bàn ghế có hạn, nên khung giờ cao điểm có thể xảy ra tình trạng hết chỗ ngồi.