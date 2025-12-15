Phường Hoàn Kiếm thực hiện quá chậm dự án quảng trường phía Đông hồ Gươm

Những ngày gần đây, lực lượng chức năng bắt đầu phá dỡ một số công trình để thực hiện dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Một số hộ dân cũng đã nhận tiền đền bù.

Một số cơ quan ở khu vực này đã di dời, nhưng một số cơ quan vẫn hoạt động.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, liên quan đến dự án này, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã có nhiều cuộc họp nhằm gỡ khó, thúc tiến độ dự án.

Lực lượng chức năng đã bắt đầu phá dỡ một số hạng mục (Ảnh: Thành Đông).

Tại cuộc họp hồi giữa tháng 11, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã yêu cầu UBND phường Hoàn Kiếm khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản liên quan, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc vì tiến độ quá chậm.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đồng thời yêu cầu UBND phường Hoàn Kiếm khẩn trương thực hiện thủ tục phê duyệt phương án kiến trúc phân kỳ 2 tại cả 2 khu vực quảng trường gồm quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, hoàn thành trong năm 2025.

Cùng với đó, lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND phường Hoàn Kiếm khẩn trương hoàn thành giai đoạn 1 dự án đầu tư cải tạo, mở rộng, chỉnh trang quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục trong năm 2025.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, việc triển khai thực hiện dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm phân kỳ 1 của UBND phường Hoàn Kiếm quá chậm so với yêu cầu, tiến độ đề ra.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND phường Hoàn Kiếm nghiêm túc rút kinh nghiệm, đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Nguồn tin cho biết lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã yêu cầu UBND phường Hoàn Kiếm khẩn trương thực hiện và phải hoàn thành các nhiệm vụ trên trong năm 2025. Trong đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu việc phá dỡ công trình đã thu hồi thuộc khu vực xây dựng quảng trường phải hoàn thành trước ngày 19/12.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh UBND phường Hoàn Kiếm có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nội dung này để bù đắp cho khoảng thời gian đã chậm triển khai, tính từ ngày 10/10 (thời gian dự kiến khởi công dự án) đến nay.

Bên cạnh đó, tại cuộc họp hồi giữa tháng 11, lãnh đạo UBND TP Hà Nội giao UBND phường Hoàn Kiếm khẩn trương báo cáo các nội dung còn tồn tại liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án này và kiến nghị cụ thể các biện pháp xử lý để UBND thành phố xem xét giải quyết, báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thống nhất chỉ đạo.

Một phối cảnh dự kiến khu vực quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: CTV).

Trước đó, hồi giữa tháng 9, phường Hoàn Kiếm cho biết tổng diện tích dự kiến khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm khoảng 2,14ha. Dự án nghiên cứu theo hướng tách thành 2 phân kỳ.

Phân kỳ 1 gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sử dụng nhà, đất trong phạm vi khu đất có diện tích khoảng 21.151m2 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Cơ quan chức năng sẽ hoạch định, tổ chức, bố trí không gian quảng trường gồm san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe… theo phương án thiết kế được duyệt.

Trong đó, cơ quan chức năng sẽ giữ lại tòa nhà Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Văn học, nghiên cứu di chuyển Nhà đèn, tạm thời giữ lại 2 công trình kiến trúc của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc để nghiên cứu phương án xử lý cụ thể tại giai đoạn 2 (phân kỳ 2).

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng nghiên cứu phương án giữ lại kiến trúc công trình phong cách Artdeco của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, xem xét phương án mở thông tầng 1…

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như cấp thoát nước, chiếu sáng, cung cấp trang thiết bị đô thị (thùng rác, ghế đá, WC…), hệ thống wifi, camera an ninh cũng sẽ được đầu tư.

Cơ quan chức năng cũng sẽ chỉnh trang, cải tạo một số tòa nhà giữ lại và di chuyển các công trình ngầm, nổi và một số hạng mục liên quan khác.

Phường Hoàn Kiếm cho biết phân kỳ 2 sẽ thực hiện bằng dự án riêng theo phương án quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định, với định hướng của quy hoạch được duyệt.

Tại phân kỳ 2, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Đồng thời, có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm.

Đáng chú ý, tại thông cáo phát đi hồi giữa tháng 9, phường Hoàn Kiếm cho biết sẽ triển khai các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dự án đầu tư phân kỳ 1 và khởi công công trình trước ngày 10/10.

Đối với phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng với định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND TP Hà Nội.