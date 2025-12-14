Thiếu niên ở Lâm Đồng bị nước cuốn mất tích khi đi bơi suối

Khoảng 16h50 ngày 14/12, nhóm 3 thiếu niên rủ nhau đến suối Tadia, thuộc thôn 1A, xã Hòa Ninh, Lâm Đồng, tắm và vui chơi. Trong lúc bơi lội, em K’Đak (trú tại xã Hòa Ninh) bất ngờ bị nước cuốn mất tích, 2 thiếu niên còn lại bơi vào bờ, may mắn thoát nạn.

Lực lượng chức năng có mặt tại suối Tadia, tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Văn Minh).

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Ninh có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân và các cơ quan chức năng tìm kiếm.

Lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng, cũng điều động 10 cán bộ, chiến sĩ đến khu vực suối tìm kiếm nạn nhân. Do nước sâu, chảy xiết, đến 19h cùng ngày, việc tìm kiếm chưa có kết quả.