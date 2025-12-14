Thiếu niên ở Lâm Đồng bị nước cuốn mất tích khi đi bơi suối
(Dân trí) - Trong lúc cùng nhau bơi, một thiếu niên ở Lâm Đồng không may bị nước cuốn trôi, mất tích. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm nhiều giờ nhưng chưa có kết quả.
Khoảng 16h50 ngày 14/12, nhóm 3 thiếu niên rủ nhau đến suối Tadia, thuộc thôn 1A, xã Hòa Ninh, Lâm Đồng, tắm và vui chơi. Trong lúc bơi lội, em K’Đak (trú tại xã Hòa Ninh) bất ngờ bị nước cuốn mất tích, 2 thiếu niên còn lại bơi vào bờ, may mắn thoát nạn.
Nhận tin báo, Công an xã Hòa Ninh có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân và các cơ quan chức năng tìm kiếm.
Lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng, cũng điều động 10 cán bộ, chiến sĩ đến khu vực suối tìm kiếm nạn nhân. Do nước sâu, chảy xiết, đến 19h cùng ngày, việc tìm kiếm chưa có kết quả.