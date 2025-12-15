Miền Bắc có nơi rét hại dưới 6 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày tới trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội những ngày tới trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ tối 14/12 đến ngày 15/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Miền Bắc những ngày tới trời rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 15/12 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi và trung du 8-11 độ C, có nơi dưới 6 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.