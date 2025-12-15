Mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động năm 2026

Người lao động đóng bảo hiểm y tế căn cứ theo mức lương tham gia bảo hiểm xã hội (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Năm 2026, mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế năm 2024, triển khai chi tiết tại Điều 6 Nghị định 188/2025/NĐ-CP.

Mức đóng bảo hiểm y tế đối với các nhóm lao động do người sử dụng lao động đóng; hoặc người lao động đóng; hoặc cả hai cùng đóng.

Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 bổ sung thêm nhiều nhóm lao động tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc như: Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp; Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên; Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Nghị định 188/2025/NĐ-CP cũng quy định mức đóng của những nhóm mới được quy định tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc trên.

Cụ thể mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động trong năm 2026 như sau: