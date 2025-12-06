Taluy vỡ vụn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan: Mưa lịch sử gây sạt lở

Liên quan đến phản ánh của báo Dân trí về việc nhiều khu vực trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn qua địa phận Đà Nẵng) sạt lở nghiêm trọng, phần taluy dương chống sạt lở cũng bị vỡ vụn từng mảng, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã có những phản hồi.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đợt mưa lũ cuối tháng 10 đã gây mưa đặc biệt lớn và bất thường trên diện rộng ở khu vực thành phố Huế và Đà Nẵng. Riêng tại xã Khe Tre, thành phố Huế và vùng rừng quốc gia Bạch Mã, lượng mưa đo được lên đến khoảng 1.730mm, khiến nhiều vị trí xảy ra sạt lở.

Một điểm sạt lở khác làm nứt mặt đường và khiến tường chắn đổ sập (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong tháng 11, mưa lớn tiếp tục gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân và hạ tầng giao thông tại Huế, Đà Nẵng. Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đi qua rừng Bạch Mã và rừng Bà Nà (nơi có lượng mưa rất lớn) tiếp tục bị xói lở bề mặt taluy.

Ngay khi phát sinh sạt trượt, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã phối hợp các cơ quan chức năng địa phương điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho phương tiện. Đồng thời, đơn vị thi công được huy động khẩn trương hót dọn, thông tuyến bước đầu từ ngày 10/11.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp tại Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khiến nguy cơ sạt lở trên tuyến La Sơn - Hòa Liên vẫn còn rất cao, đặc biệt vào ban đêm. Mặc dù lực lượng quản lý thường xuyên bố trí người và thiết bị ứng trực, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện vẫn là thách thức.

Để bảo đảm an toàn giao thông, Ban Quản lý dự án tiếp tục triển khai tổ chức giao thông tạm thời. Cụ thể, đoạn km50+700 - km50+800 chỉ cho lưu thông 1 làn xe và bố trí lực lượng điều tiết 24/24. Các đoạn còn lại khống chế tốc độ tối đa 50km/h.

Từ ngày 6/12/2025 đến 6/1/2026, tuyến sẽ được theo dõi chặt chẽ. Nếu điều kiện ổn định, các vị trí này sẽ được thông lại 2 làn. Cùng thời gian trên, cơ quan chức năng cấm xe khách và xe tải trên 6 trục lưu thông; các phương tiện khác được phép đi lại từ 5h đến 17h hằng ngày.

Như Dân trí đã phản ánh, sau đợt mưa lũ cuối tháng 10, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn La Sơn - Hòa Liên) nối thành phố Huế với thành phố Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Mái taluy bị hư hỏng nặng, các tấm bê tông gia cố bong tróc, vỡ vụn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại khu vực km41-km43, đoạn qua phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng), ghi nhận hơn 4 điểm hư hỏng lớn ở phía taluy dương chống sạt lở.

Tại km50, thuộc phường Hải Vân, một điểm sạt lở khác được đánh giá là nặng nề hơn khi mái taluy âm bị trượt, làm nứt mặt đường và khiến tường chắn đổ sập.

Để đảm bảo an toàn bước đầu, chủ đầu tư đã lắp đặt dải phân cách tạm bằng bê tông, căng dây cảnh báo và bố trí hệ thống biển cảnh báo từ xa, hướng dẫn phương tiện giảm tốc và tránh khu vực nguy hiểm.