Cháy quán ăn ở TPHCM, 4 người tử vong

Đến 8h45 ngày 5/12, cảnh sát vẫn đang phong toả hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ cháy tại căn nhà 4 tầng cho thuê kinh doanh quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra.

Khoảng 4h cùng ngày, hỏa hoạn bùng lên tại căn nhà nói trên.

Cảnh sát tiếp cận căn nhà chữa cháy (Ảnh: N.H.).

Phát hiện cháy, người dân địa phương hô hoán và dùng vật dụng tại chỗ phá cửa dập lửa, nhưng bất thành. Lúc này, có nhiều người đang mắc kẹt bên trong căn nhà.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM điều xe thang và nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Xuân Đoàn).

Sau khi khống chế hỏa hoạn, cảnh sát đưa khoảng 8 người ra ngoài trong tình trạng ngạt khói, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viên Nhân dân Gia Định cấp cứu. Tuy nhiên, 4 người đã tử vong.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Xe chữa cháy được điều đến hiện trường dập lửa (Ảnh: Xuân Đoàn).

