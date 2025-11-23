Hàng trăm người dân Đồng Nai trắng đêm gói 3.000 bánh gửi vùng lũ Phú Yên

Trong hai ngày 22 và 23/11, hàng trăm người dân tại phường Trảng Dài (Đồng Nai) đã cùng nhau gói và nấu khoảng 3.000 chiếc bánh chưng, bánh tét để gửi đến các xã bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử tại Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ).

Không khí tại Nhà văn hóa khu phố 3A, phường Trảng Dài, trở nên tấp nập, hệt như những ngày giáp Tết. Mỗi người một việc, từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ tiểu thương đến công nhân, tất cả đều chung tay gói những chiếc bánh mang nặng tình yêu thương và sẻ chia.

Dù không quen biết nhau, nhưng tình đồng bào đã gắn kết họ lại. Tranh thủ những ngày cuối tuần, mọi người tự nguyện góp sức, xem đây như một phản xạ tự nhiên mỗi khi đồng bào gặp hoạn nạn.

Ông Phan Văn Cương, thành viên nhóm tổ chức, cho biết dự kiến hai chuyến xe chở nhu yếu phẩm cùng khoảng 3.000 bánh chưng, bánh tét sẽ khởi hành vào sáng 23/11 và khuya 24/11. Hoạt động gói bánh sẽ tiếp tục trong ngày 23/11.

“Toàn bộ kinh phí mua nguyên liệu như nếp, thịt, lá, đậu… đều do người dân phường Trảng Dài đóng góp. Đặc biệt, khi biết đến hoạt động ý nghĩa này, nhiều người dân ở các phường lân cận như Tân Triều, Tam Hiệp (tỉnh Đồng Nai) cũng đến ủng hộ và tham gia gói bánh”, anh Cương chia sẻ.

Bánh chưng, bánh tét sau khi gói cẩn thận được mang đi nấu ngay tại Nhà văn hóa trong đêm. Nhiều người dân tình nguyện thức xuyên đêm phụ trách nấu bánh, vớt bánh.

Trong 2 ngày cuối tuần, hơn 10 nồi bánh được nhóm nấu liên tục. Bà con vẫn duy trì xuyên đêm trực để đảm bảo hàng ngàn đòn bánh tét, bánh chưng hoàn thành nhanh nhất.

Bánh chưng, bánh tét sau khi nấu xong được để nguội, bỏ túi và hút chân không để đảm bảo chất lượng, thời gian lưu trữ được lâu khi trao tặng cho người dân vùng lũ.

Những chiếc bánh chưng thành phẩm được hút chân không cẩn thận, bỏ vào thùng xốp trước khi chuyển ra người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài 3.000 bánh chưng, bánh tét, nhóm người dân phường Trảng Dài còn quyên góp dự kiến thêm hàng chục tấn nhu yếu phẩm, gồm: mì gói, sữa, bánh, nước uống, đèn pin và áo phao...

Tất cả được phân loại, đóng thùng và chuyển lên xe tải trong đêm để kịp xuất phát về vùng tâm lũ vào ngày 24/11.

Trong đợt này, người dân Đồng Nai dự kiến có 2 chuyến xe cứu trợ bà con vùng lũ miền Trung với khoảng 40 tấn nhu yếu phẩm. Các hàng hóa thiết yếu được phân loại, đóng gói kỹ càng trước khi trao tặng bà con.

Anh Lê Văn Tám (35 tuổi, công nhân ở phường Trảng Dài, Đồng Nai) chia sẻ, bà con phường Trảng Dài đa số là người xa quê vào đây nhập cư và lập nghiệp. Ai cũng từng có cảm giác khó khăn và chịu ảnh hưởng của bão lũ, nên khi nghe tin đồng bào miền Trung gặp nạn, mọi người lập tức chung tay hỗ trợ.