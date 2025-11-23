Người dân Đồng Nai thâu đêm gói bánh chưng, bánh tét gửi về vùng lũ

Rạng sáng 23/11, tại phường Trảng Dài (Đồng Nai), hàng trăm người dân vẫn đỏ lửa bếp đêm, miệt mài gói và nấu hơn 3.000 bánh chưng, bánh tét gửi đến các xã bị thiệt hại nặng trong trận lũ lịch sử tại Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ).

Người dân nấu bánh chưng, bánh tét tối ngày 22/11 (Ảnh: CTV).

Trước tình hình mưa lũ kéo dài gây ngập sâu tại nhiều khu vực ở các tỉnh Nam Trung Bộ, một nhóm người dân phường Trảng Dài đã đứng ra kêu gọi cộng đồng chung tay ủng hộ nhu yếu phẩm gửi đến bà con vùng lũ.

Tại Nhà văn hóa phường Trảng Dài, hàng trăm người dân cũng cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét để tiếp tế. Khi biết tin về hoạt động ý nghĩa này qua mạng xã hội, người dân trong phường đã nhiệt tình đóng góp nhu yếu phẩm, tranh thủ thời gian đến hỗ trợ gói và nấu bánh.

Hàng trăm người dân phường Trảng Dài chung tay hướng về miền Trung (Ảnh: CTV).

Theo ông Phan Văn Cương, thành viên nhóm tổ chức, dự kiến người dân phường Trảng Dài thực hiện hai chuyến xe chở nhu yếu phẩm cùng khoảng 3.000 bánh chưng, bánh tét vào sáng 23/11 và khuya 24/11. Hoạt động gói bánh sẽ tiếp tục trong ngày 23/11 và dự kiến được vận chuyển ra Đắk Lắk vào khuya 24/11.

“Toàn bộ kinh phí mua nguyên liệu như nếp, thịt, lá, đậu… đều do người dân phường Trảng Dài đóng góp. Đặc biệt, khi biết đến hoạt động ý nghĩa này, nhiều người dân ở các phường lân cận như Tân Triều, Tam Hiệp (tỉnh Đồng Nai) cũng đến ủng hộ và tham gia gói bánh”, anh Cương chia sẻ.

Bánh chưng, bánh tét có thể đáp ứng được liền nhu cầu của người dân sau nhiều ngày thiếu lương thực (Ảnh: CTV).

Ngoài 3.000 bánh chưng, bánh tét, nhóm người dân phường Trảng Dài còn quyên góp dự kiến thêm hàng chục tấn nhu yếu phẩm, gồm: mì gói, sữa, bánh, nước uống, đèn pin và áo phao... Tất cả được phân loại, đóng thùng và chuyển lên xe tải trong đêm để kịp xuất phát về vùng tâm lũ vào sáng 23/11.