Doanh nghiệp "khóc", tài xế chật vật đổi lộ trình vì sạt lở đèo ở Lâm Đồng

Vùng đô thị Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, hệ thống giao thông đường bộ là kênh kết nối chính của địa phương với TPHCM, Khánh Hòa, Đồng Nai, các tỉnh miền Trung thông qua các tuyến huyết mạch như quốc lộ 20, quốc lộ 27, 27C, quốc lộ 28, quốc lộ 28B.

Với đặc thù của địa hình và địa chất, các cung đèo nằm trên những tuyến đường thường phải chịu tác động khi thời tiết diễn biến bất lợi.

Điểm sạt lở trên đèo Prenn khiến giao thông cửa ngõ Đà Lạt bị ảnh hưởng (Ảnh: Minh Hậu).

Những ngày qua, đèo Prenn, đèo D’ran, đèo Mimosa xảy ra nhiều vụ sạt lở quy mô lớn do ảnh hưởng của mưa lũ. Không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề giao thông, doanh nghiệp, người dân cũng chật vật khi những tuyến đường huyết mạch lưu thông hàng hóa bị gián đoạn.

Chật vật đổi lộ trình, lo sạt lở

“Giờ đi đường nào? Sạt lở không?”, tài xế Nguyễn Công Mạnh gọi điện thoại thăm dò lộ trình từ đồng nghiệp chuyên vận chuyển hàng hóa theo tuyến Đà Lạt - Đà Nẵng. Sau cuộc trao đổi, tài xế Mạnh quay qua đốc thúc nhân công hoàn tất việc chất hàng để đảm bảo thời gian hành trình.

“Mấy hôm nay, vì sạt lở mà đèo bị đóng, lộ trình thay đổi liên tục. Anh em phải thường xuyên dò hỏi nhau để chạy cho an toàn”, tài xế Nguyễn Công Mạnh chia sẻ.

Thông thường, tài xế Mạnh vận chuyển rau từ Đà Lạt ra phân phối cho thị trường Đà Nẵng với lộ trình di chuyển theo quốc lộ 27C, vượt đèo Khánh Lê, xuống Nha Trang rồi hướng ra Đà Nẵng.

Khuya 16/11, đèo Khánh Lê sạt lở, anh Mạnh buộc thay đổi lộ trình sang đèo Mimosa - quốc lộ 20, vòng qua quốc lộ 27, vượt đèo Sông Pha để xuống Phan Rang, ra Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng điều tiết phương tiện giao thông qua khu vực sạt lở trên đèo Mimosa (Ảnh: Minh Hậu).

Tài xế Nguyễn Công Mạnh nói: “Hôm nay, chúng tôi lại phải thay đổi đường đi vì đèo Mimosa sạt lở, xe tải trọng trên 15 tấn bị cấm lưu thông. Giờ chỉ mong đèo Sông Pha không sạt lở để yên tâm chuyển hàng”.

Là người chuyên chở rau từ Đà Lạt phân phối thị trường Phan Thiết, hàng ngày, tài xế Trần Văn Ngọc (40 tuổi) phải thực hiện lộ trình qua đèo Đại Ninh thuộc tuyến quốc lộ 28B. Tuy đèo không bị phong tỏa do sạt trượt, nhiều vị trí taluy có nguy cơ sạt lở làm anh lo lắng.

Theo anh Ngọc, đèo Đại Ninh dài gần 70m, có nhiều khúc cua, taluy dựng đứng nguy hiểm. Cuối tháng 10, do mưa lớn, con đèo thường xuyên sạt lở dẫn đến giao thông bị ảnh hưởng.

“Mưa lớn liên tục nên mỗi lần qua đèo là một lần lo”, nam tài xế chia sẻ.

Hủy chuyến, lỡ hẹn khách hàng

Lộ trình bị thay đổi liên tục khiến các đơn vị kinh doanh, công ty vận tải đối diện vấn đề tăng thời gian, phát sinh thêm chi phí vận chuyển. Theo ông Mai Văn Khẩn, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến (phường Lâm Viên - Đà Lạt), đường sạt lở làm hoạt động giao thương hàng hóa bị gián đoạn. Người kinh doanh hoa Đà Lạt ít nhiều chịu ảnh hưởng.

Ông Khẩn cho biết, rau, hoa là hàng hóa nông sản nên việc thu hoạch, phân phối ra thị trường chỉ trong thời gian ngắn, không thể để lâu ngày như nhiều hàng hóa khác. Khi đường sạt lở, lộ trình thay đổi, thời gian vận chuyển sẽ kéo dài, gây thiệt hại cho người dân và đơn vị kinh doanh.

Một trong nhiều vị trí sạt lở gây chia cắt giao thông trên đèo Khánh Lê (Ảnh: Phương Chi).

Ông Phan Ngọc Ánh, Hợp tác xã Vận tải Tấn Phúc (phường Lâm Viên - Đà Lạt), cũng chia sẻ về tình trạng một số đơn vị vận chuyển ở Đà Lạt bị thiệt hại do hàng hóa hư hỏng. Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận của các bên là những ảnh hưởng dễ thấy nhất.

“Lộ trình thay đổi đồng nghĩa với việc chi phí nhiên liệu và các khoản chi khác tăng cao. Tuy nhiên, chúng tôi phải xoay sở, chấp nhận, thậm chí nhiều chuyến hàng phải gồng mình bù lỗ”, ông Phan Ngọc Ánh nói.

Trong khi đó, đại diện Bến xe liên tỉnh Đà Lạt cho hay, đèo Khánh Lê tê liệt vì sạt lở khiến việc vận chuyển hành khách, hàng hóa bị đình trệ. Trong đó, hãng xe Phương Trang buộc tạm ngưng khai thác tuyến Đà Lạt - Nha Trang, Đà Lạt - các tỉnh miền Trung từ ngày 17/11 đến ngày 18/11.

Điểm sạt lở khiến đèo D'ran ở Đà Lạt tê liệt (Ảnh: Minh Hậu).

“Trung bình mỗi ngày, hãng Phương Trang thực hiện 20-25 chuyến xe với khoảng 700 hành khách di chuyển Đà Lạt - Nha Trang và các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, do sạt lở, tuyến huyết mạch đèo Khánh Lê tê liệt, việc khai thác tạm ngưng, nhà xe buộc hoàn trả tiền cho hành khách đã đặt vé”, đại diện Bến xe liên tỉnh Đà Lạt cho biết.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng Trương Trung Thắng cho biết, khi đèo Prenn, đèo D’ran, đèo Khánh Lê bị sạt lở, cơ quan chức năng đã tạm ngưng cho phương tiện lưu thông. Các đơn vị liên quan thực hiện phân luồng giao thông, điều chỉnh hướng tuyến để mạch giao thông ra vào Đà Lạt được đảm bảo.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, việc lưu thông qua các hướng tuyến mới có phần ảnh hưởng đến quá trình lưu thông, vận chuyển hàng hóa song cơ quan chức năng chưa ghi nhận sự tắc nghẽn. Đối với các đèo có nguy cơ sạt lở như Đại Ninh, Sông Pha, Gia Bắc… các lực lượng nắm bắt diễn biến thời tiết, theo dõi sát tình hình sạt lở, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.