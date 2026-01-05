Huyền thoại điện ảnh Hàn Quốc Ahn Sung Ki qua đời ở tuổi 74

Công ty quản lý Artist Company xác nhận Ahn Sung Ki đã được điều trị tại bệnh viện trong vài ngày trước khi qua đời.

Đại diện công ty bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc, đồng thời khẳng định di sản mà ông để lại cho nền văn hóa đại chúng Hàn Quốc là vô giá, được tạo nên từ tinh thần trách nhiệm lớn lao và sự tận tâm bền bỉ với diễn xuất.

Huyền thoại điện ảnh Hàn Quốc Ahn Sung Ki qua đời vào sáng 5/1 (Ảnh: Newsen).

“Các vai diễn của Ahn Sung Ki luôn hướng đến con người và đời sống. Thông qua hàng loạt tác phẩm, ông mang đến sự đồng cảm sâu sắc và nguồn an ủi vượt qua nhiều thế hệ, nhiều thời đại”, đại diện công ty quản lý Artist Company chia sẻ.

Tang lễ của nam diễn viên sẽ được tổ chức theo nghi thức tang lễ điện ảnh, do Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật Shin Young Kyun phối hợp với Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc chủ trì.

Ban tổ chức tang lễ quy tụ nhiều nhân vật quan trọng của điện ảnh Hàn Quốc, trong đó có Chủ tịch danh dự Shin Young Kyun, đạo diễn Bae Chang Ho, Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc Lee Kang Seop, quyền Chủ tịch Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật Shin Young Kyun Shin Eon Sik và đạo diễn Yang Yoon Ho.

Lễ viếng Ahn Sung Ki được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện St. Mary (Seoul, Hàn Quốc). Lễ đưa tang diễn ra vào lúc 6h ngày 9/1. Nơi an nghỉ cuối cùng của ông là nghĩa trang Byeolgeurida, huyện Yangpyeong (Hàn Quốc).

Ahn Sung Ki có gần 60 năm cống hiến cho nghệ thuật Hàn Quốc trước khi mất (Ảnh: News1).

Ahn Sung Ki (SN 1952) được khán giả Hàn Quốc trìu mến gọi là “diễn viên quốc dân”. Trong sự nghiệp kéo dài hơn 60 năm, ông tham gia khoảng 140 tác phẩm điện ảnh và truyền hình, từ phim hành động, tâm lý đến kinh dị.

Ông cũng từng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc giai đoạn 2006-2008.

Ra mắt với tư cách diễn viên nhí trong phim The Twilight Train vào năm 1957, Ahn Sung Ki dần xây dựng sự nghiệp lừng lẫy trong làng điện ảnh Hàn Quốc.

Ông trở thành gương mặt hàng đầu từ thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990 với các tác phẩm kinh điển như Whale Hunting (1984) và Our Sweet Days of Youth (1987).

Những bộ phim khẳng định vị thế của Ahn Sung Ki có thể kể đến Silmido (2003), Hanbando (2006), Unbowed (2011) và Hansan: Rising Dragon (2022).

Ahn Sung Ki khi còn trẻ (Ảnh: News1).

Tác phẩm cuối cùng ông tham gia là Noryang: Deadly Sea (2023), phần kết trong bộ ba phim của đạo diễn Kim Han Min về Đô đốc Yi Sun Sin. Trong phim, Ahn Sung Ki xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt - một sĩ quan quân đội.

Trong suốt sự nghiệp, ông nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng điện ảnh lớn. Năm 2006, ông giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh (chia sẻ cùng Park Joong Hoon) và tiếp tục nhận giải thưởng tương tự tại giải thưởng điện ảnh Daejong năm 2007.

Không chỉ là diễn viên tài năng, Ahn Sung Ki còn là nguồn cảm hứng lớn đối với nhiều thế hệ nghệ sĩ Hàn Quốc. Ông từng chia sẻ: “Tôi không biết làm gì khác ngoài diễn xuất. Tôi luôn coi đó là định mệnh của mình. Mỗi lần đóng phim, tôi đều cảm thấy như đang bắt đầu một hành trình mới”.

Bên cạnh nghệ thuật, Ahn Sung Ki dành nhiều năm cho hoạt động nhân đạo. Ông gắn bó với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) từ đầu thập niên 1990, được bổ nhiệm làm đại diện đặc biệt của UNICEF Hàn Quốc năm 1992 và trở thành đại sứ thiện chí vào năm 1993.

Năm 2022, ông công khai việc chiến đấu với bệnh ung thư máu từ năm 2019. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Yonhap vào năm 2023, Ahn Sung Ki vẫn bày tỏ mong muốn trở lại màn ảnh và theo đuổi đam mê diễn xuất: “Tôi nghĩ mình sẽ khỏe hơn sau năm nay”.

Sự ra đi của Ahn Sung Ki là mất mát lớn đối với nền điện ảnh và văn hóa Hàn Quốc trong những ngày đầu năm mới.