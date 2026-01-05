Hà Nội:
Thưởng Tết cao nhất hơn 600 triệu đồng, xuất hiện lao động lương 230 triệu
(Dân trí) - Sở Nội vụ Hà Nội công bố lương, thưởng Tết năm 2026 của công nhân, lao động, trong đó người có mức thưởng cao nhất hơn 600 triệu đồng.
Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 3.182 doanh nghiệp, Sở Nội vụ Hà Nội đã có thông tin về tình hình lương, thưởng Tết của 4 loại hình doanh nghiệp.
Đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 46,5 triệu đồng/người/tháng; mức tiền lương thấp nhất là 6,5 triệu đồng/người/tháng.
Mức thưởng bình quân trong dịp Tết Dương lịch của các doanh nghiệp thuộc loại hình này là 1 triệu đồng /người.
Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 15 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.
Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân là 3,5 triệu đồng/người. Đặc biệt, đơn vị có mức thưởng cao nhất là 103 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.
Đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 45 triệu đồng/người/tháng; mức tiền lương thấp nhất là 6,6 triệu đồng/người/tháng.
Mức thưởng bình quân trong dịp Tết Dương lịch của các doanh nghiệp là 1 triệu đồng/người. Đơn vị có mức thưởng cao nhất là 18 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.
Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân là 3,7 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 45 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.
Liên quan đến khối doanh nghiệp dân doanh ghi nhận lương cao nhất là 230 triệu đồng/người/tháng.
Đối với tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 800.000 đồng/người. Đơn vị có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người
Đối với tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân là 4 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 614 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 1 triệu đồng/người.
Đối với khối doanh nghiệp FDI, đơn vị có mức tiền lương cao nhất là 225 triệu đồng/người/tháng; mức tiền lương thấp nhất là 5,5 triệu đồng/người/tháng.
Liên quan đến Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 1 triệu đồng/người. Trong đó, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 37 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người.
Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân là 4,5 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 286 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 1 triệu đồng/người.
Trước đó, Bộ Nội vụ yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2025; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026; tổng hợp số liệu và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25/12/2025.