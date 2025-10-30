Đêm 29/10, lũ trên sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng) lên nhanh, vượt báo động 3 khoảng 1,6m. Lũ lớn khiến nhiều khu dân cư ngập sâu, người dân phải trèo lên mái nhà kêu cứu.

21h ngày 29/10, lực lượng cứu hộ nhận thông tin 5 người dân xã Đại Lộc (thành phố Đà Nẵng) cần được cứu hộ khẩn cấp. Tổ công tác gồm 8 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng lập tức lên đường.

Nghẹt thở chuyến giải cứu 5 người trong cơn lũ ở Đà Nẵng (Video: Quốc Triều).

Lực lượng cứu hộ đưa cháu bé bị sốt cao ra khỏi căn nhà ngập nước (Ảnh: Quốc Triều).

Từ vị trí tập kết đến điểm cứu hộ chỉ 2km nhưng có 3 điểm nước chảy xiết cần đề phòng. Các phương án di chuyển được tổ cứu hộ tính toán trước nhằm đảm bảo an toàn thế nhưng sự cố vẫn xảy ra.

Thuyền cứu hộ khi băng qua vùng nước xiết đã chết máy nên bị cuốn trôi, xoay tròn, va đập liên tục vào các chướng ngại vật. Trôi dạt khoảng 50m, thuyền cứu hộ mắc vào bụi cây. Các chiến sĩ bình tĩnh xử lý sự cố, thuyền lại nổ máy tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Sau 30 phút di chuyển, tổ cứu hộ tiếp cận căn nhà ngập sâu hơn 1m. Các chiến sĩ lao xuống dòng nước lạnh buốt đi sâu vào trong nhà đưa cháu bé 7 tuổi cùng người mẹ ra ngoài.

3 người trong một gia đình leo lên mái nhà kêu cứu (Ảnh: Quốc Triều).

Chị Nguyễn Thị Thương (thôn Hòa Đông, xã Đại Lộc) cho biết, lũ lên quá nhanh khiến chị và con trai mắc kẹt trong nhà. Con chị sốt cao, co giật buộc chị phải yêu cầu hỗ trợ.

“Con tôi sốt cao nên phải nhờ các anh bộ đội đưa cháu đến bệnh viện. Không có các anh không biết đêm nay mẹ con tôi phải xoay sở ra sao”, chị Thương chia sẻ.

Cách nhà chị Thương khoảng 300m, bà Trần Thị Bốn (57 tuổi) cùng 2 con leo lên mái nhà đợi cứu hộ. Nhà bà Bốn bị ngập gần đến mái, dòng lũ hất tung cửa cuốn trôi nhiều tài sản.

Bà Bốn được các chiến sĩ ứng cứu (Ảnh: Quốc Triều).

Khu vực này nước chảy rất mạnh, có nhiều chướng ngại vật nên thuyền không thể tiếp cận. Sau khoảng 5 phút bàn bạc, một chiến sĩ quyết định cột dây vào người rồi lao xuống dòng nước lũ tiếp cận 3 người trên mái nhà.

“Cô ơi, nhảy xuống đi. Cô yên tâm, có tụi cháu ở dưới đây rồi”, các chiến sĩ liên tục động viên người phụ nữ.

Nhìn dòng nước cuồn cuộn bên dưới, người phụ nữ tỏ ra sợ hãi. Sau 10 phút được động viên, người phụ nữ và 2 con mới đủ can đảm để lần lượt nhảy từ mái nhà xuống nước.

Sau hơn 1 giờ vật lộn với dòng nước lũ trong đêm tối, các chiến sĩ đã ứng cứu thành công 5 người của thôn Hòa Đông, xã Đại Lộc (Ảnh: Quốc Triều).

“Nước lên nhanh và chảy mạnh đẩy bung cả cửa buộc tôi cùng các con trèo lên mái nhà kêu cứu. Giờ ngồi trên thuyền rồi tôi mới tin mình sống sót”, bà Bốn nói rồi liên tục cảm ơn các chiến sĩ.

5 người đã được cứu, lực lượng cứu hộ nhanh chóng trở về. Đêm tối mịt, tiếng thuyền máy gầm lên khi ngược dòng nước xiết.

22h30 cùng ngày, các chiến sĩ lặng lẽ trở về nơi trực chiến, sẵn sàng cho nhiệm vụ mới.