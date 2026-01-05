Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Trường tư tăng phỏng vấn

Bên cạnh xét học bạ và căn cứ điểm thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức, nhiều trường THPT tư thục năm nay tăng tỷ trọng phỏng vấn, đánh giá năng lực nhằm sàng lọc đầu vào và phân loại học sinh theo từng mô hình lớp học.

Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu tuyển sinh lớp 10 cho hai lớp Anh ngữ học thuật tăng cường (AE) và Cambridge (AS–A Level).

Thời gian đăng ký và xét tuyển được chia thành nhiều đợt, ưu tiên học sinh đang theo học tại trường trước khi mở rộng cho học sinh các trường khác. Nhà trường xét tuyển dựa trên hồ sơ học tập, đánh giá năng lực và trình độ tiếng Anh phù hợp với từng chương trình.

Thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Trường Archimedes tuyển sinh 270 học sinh lớp 10 cho năm học 2026-2027. Trong các phương thức tuyển sinh, trường thực hiện một phương thức mới là xét kết quả học tập kết hợp phỏng vấn hai môn toán và tiếng Anh.

Các phương thức còn lại gồm: xét tuyển thẳng; xét kết quả bài đánh giá năng lực do nhà trường tổ chức; xét kết quả thi vào các trường THPT chuyên và xét kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh cũng đã phát hồ sơ đăng ký dự tuyển lớp 10. Năm nay trường lấy 360 chỉ tiêu cho mỗi cơ sở Tân Triều và Cầu Giấy.

Nhà trường xét tuyển căn cứ kết quả học tập THCS và điểm thi tuyển sinh lớp 10, đồng thời áp dụng tuyển thẳng hoặc xét đặc cách với một số đối tượng theo quy định riêng.

Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến kéo dài từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026.

Bên cạnh đó, trường tổ chức 4 lần thi thử. Lần 1 đã diễn ra vào ngày 4/1. Các lần thi thử tiếp theo là 8/3, 12/4 và 17/5.

Trường THCS và THPT Đoàn Thị Điểm công bố thông tin tuyển sinh lớp 10 với nhiều mô hình lớp học. Ngoài các lớp truyền thống như lớp tăng cường tiếng Anh, lớp tăng cường toán - tiếng Anh; lớp Cambridge, trường mở thêm lớp công nghệ thông tin và các lớp ngoại ngữ định hướng tiếng Trung, tiếng Nhật.

Hình thức xét tuyển chính là xét học bạ kết hợp đánh giá năng lực và phỏng vấn.

Các trường Lê Quý Đôn, Vinschool, Phenikaa, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngôi sao Hoàng Mai, Newton… đều đã mở cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10. Hầu hết các trường đều có thêm hình thức phỏng vấn kết hợp trong xét tuyển, tuyển thẳng học sinh có thành tích đặc biệt và thi học bổng.

Năm nay, kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội dự kiến sẽ đẩy lùi đến cuối tháng 6 thay vì đầu tháng 6 do lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 bị đẩy lên sớm hơn.