Ukraine phát hiện điểm đặc biệt chưa từng có trên "sát thủ không chiến" Nga

Xác UAV Shahed của Nga mà Ukraine thu được (Ảnh: UP).

Lần đầu tiên, một hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) đã được phát hiện trên một UAV tấn công kiểu Shahed của Nga. Nhiều khả năng lực lượng Nga đã lắp đặt hệ thống này nhằm đối phó với máy bay của Ukraine, theo ông Serhii “Flash” Beskrestnov, chuyên gia công nghệ vô tuyến quân sự của Ukraine.

Ông Flash cho biết UAV tấn công mà quân đội Nga lắp MANPADS đã được phát hiện vào ngày 4/1.

“Shahed được trang bị camera và modem vô tuyến. Tên lửa được phóng bởi người điều khiển Shahed, người kiểm soát UAV này từ lãnh thổ Liên bang Nga. Tôi đề nghị các phi công lực lượng hàng không thuộc lục quân lưu ý về sự xuất hiện của mối đe dọa mới này", ông nói, kêu gọi binh sĩ Ukraine nên tránh tiếp cận Shahed theo hướng đối đầu trực diện và cần thận trọng hơn với những chiếc UAV đang bay theo quỹ đạo vòng tròn.

Các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) được thiết kế để hạ các mục tiêu bay ở độ cao thấp như trực thăng, máy bay, UAV và tên lửa hành trình. Loại vũ khí này có thể sử dụng nhiều kiểu đầu đạn khác nhau, bao gồm đầu tự dẫn hồng ngoại, dẫn đường bằng laser hoặc điều khiển thủ công.

Việc gắn MANPADS lên UAV cho thấy, Nga dường như đang tìm cách hạ các mục tiêu trên không của đối phương. Trước đó, Nga từng gắn cả tên lửa không đối không lên dòng UAV này, động thái mà Ukraine báo động có thể gây đe dọa cho các máy bay của Kiev làm nhiệm vụ đánh chặn.

Trong thời gian qua, lực lượng Nga tiếp tục cải tiến các UAV tấn công và lắp thêm các mô-đun bổ sung nhằm đối phó với UAV đánh chặn và máy bay của Ukraine.

Ngày 2/1, ông Beskrestnov cho biết đã phát hiện một đèn chiếu hồng ngoại trên một UAV lảng vảng Shahed; nhiều khả năng Nga sử dụng thiết bị này để đối phó với UAV đánh chặn của Ukraine.

Ukrainska Pravda trước đó đưa tin rằng Moscow đang lắp modem vô tuyến trên các UAV Shahed và Gerbera, hình thành một mạng lưới giữa các UAV, cho phép điều khiển theo thời gian thực từ Nga.

Trong tháng 11 năm ngoái, camera quan sát phía sau được phát hiện ngày càng nhiều trên các UAV Nga như một biện pháp đối phó với UAV phòng không của Ukraine. Những camera tương tự cũng đã được tìm thấy trên các UAV trinh sát Orlan của Nga.

Lực lượng Hệ thống Không người lái (SBS) của Các Lực lượng Vũ trang Ukraine nhận định, UAV Shahed được trang bị MANPADS đang tạo ra một mối đe dọa mới đối với không quân Ukraine và thay đổi chiến thuật triển khai UAV.

Theo thông báo, kết quả mổ xẻ xác UAV Nga còn cho thấy nó mang theo một modem vô tuyến và camera, cho phép nó được điều khiển từ lãnh thổ Nga và phóng tên lửa khi đang bay.

SBS cho biết thêm rằng họ hiện đang nghiên cứu chiến thuật của đối phương liên quan đến cấu hình vũ khí mới này nhằm phát triển các biện pháp đối phó hiệu quả.

Nga thường xuyên nâng cấp các UAV tấn công Shahed-136, thử nghiệm các hệ thống dẫn đường, thông tin liên lạc và tải trọng. Trước đó, đã ghi nhận những nỗ lực lắp đặt thêm ăng-ten, camera và các yếu tố trí tuệ nhân tạo nhằm tăng mức độ tự chủ của UAV.