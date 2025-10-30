Điều 2 đoàn tàu chở hơn 1.100 tấn đá giữ cầu đường sắt Bắc - Nam trong lũ

Tối 29/10, thông tin từ Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, ngành đường sắt đã điều 2 đoàn tàu chở đá có tổng trọng lượng hơn 1.100 tấn, dừng trên cầu đường sắt Bạch Hổ và Dã Viên, bắc qua sông Hương để gia tải chống trôi cầu do nước lũ trên sông Hương dâng cao trở lại.

Cùng với bố trí tàu hàng gia tải, ngành đường sắt tổ chức các kíp trực theo dõi sát mọi động thái của cầu cũng như mực nước sông Hương để có phương án xử lý kịp thời.

Ngành đường sắt điều tàu chở đá ra dừng trên cầu đường sắt bắc qua sông Hương để chống trôi cầu (Ảnh: VNR).

Trước đó, tối 27/10, ngành đường sắt đã huy động 19 toa tàu chở gần 700 tấn đá để gia tải mặt cầu đường sắt Bạch Hổ khi nước lũ trên sông Hương dâng cao.

Đến sáng 29/10, lũ trên sông Hương xuống, ngành đường sắt đã di chuyển các toa tàu này ra khỏi cầu.

Tối cùng ngày, ngành đường sắt thông báo tiếp tục dừng chạy một số đôi tàu Bắc - Nam trong các ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11 do ảnh hưởng của mưa lũ tại khu vực miền Trung.

Đối với các đôi tàu Bắc - Nam khác đang hoạt động, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải bằng đường bộ giữa ga Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) và ga Hương Thủy (thành phố Huế).

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, tính đến 22h ngày 29/10, nước lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long ở mức 4,87m, trên báo động 3 là 1,37m, đang có xu hướng giảm dần.