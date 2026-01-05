HLV Amorim phát ngôn đầy thách thức sau trận hòa Leeds

Sau trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước Leeds United tối 4/1, HLV Ruben Amorim đã gây bão dư luận bằng những phát biểu trực diện, phơi bày những rạn nứt sâu sắc trong bộ máy vận hành của Man Utd.

Man Utd tiếp tục gây thất vọng khi hòa đối thủ bị đánh giá thấp hơn (Ảnh: Getty).

Trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia 40 tuổi khẳng định vị thế của mình tại Old Trafford không chỉ đơn thuần là chỉ đạo chuyên môn. "Tôi đến đây để làm nhà quản lý của Man Utd, không phải chỉ là HLV trưởng", Amorim nhấn mạnh.

Ruben Amorim được bổ nhiệm với chức danh HLV trưởng từ tháng 11/2024, cựu thuyền trưởng Sporting Lisbon khẳng định ông được hứa hẹn quyền lực lớn hơn để tái thiết văn hóa và định hình lại Man Utd vốn đã sa sút từ lâu.

Dù thừa nhận bản thân chưa có bảng thành tích lẫy lừng như Thomas Tuchel hay Jose Mourinho, HLV Amorim vẫn khẳng định tư cách lãnh đạo của mình tại CLB.

"Tôi là lãnh đạo ở đây và điều đó sẽ kéo dài trong 18 tháng nữa, hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi". Ông cũng tuyên bố thẳng thắn sẽ không từ chức bất chấp những áp lực bủa vây.

Đáng chú ý, Ruben Amorim không ngần ngại công khai yêu cầu Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cùng các bộ phận khác phải "làm tròn nhiệm vụ", từ khâu tuyển trạch đến chiến lược dài hạn.

Việc thừa nhận đội bóng khó có thêm tân binh trong tháng này cho thấy hạn chế quyền lực mà ông đang phải đối mặt. Bên cạnh đó, những nhắc nhở về các chỉ trích từ Gary Neville hay giới truyền thông cho thấy Amorim đang chịu sức ép cực lớn ở Old Trafford.

Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, vấn đề của Man Utd không chỉ nằm ở kết quả trên sân cỏ mà là cách thức điều hành. Nếu cấu trúc thượng tầng không có sự thay đổi đột phá, 18 tháng tới rất có thể sẽ là chương cuối trong hành trình của Amorim tại "Nhà hát của những giấc mơ".

HLV Amorim gửi thông điệp mạnh mẽ tới thượng tầng Man Utd (Ảnh: Getty).

Bước vào trận đấu với Leeds tối 4/1, Man Utd gần như mất đội hình chính khi hàng loạt trụ cột như Bruno Fernandes, De Ligt, Mainoo dính chấn thương, cùng sự vắng mặt của Mbeumo và Mazraoui do bận tham dự Cúp bóng đá châu Phi 2025.

Sự thiếu hụt này khiến Man Utd thi đấu bế tắc, dù kiểm soát bóng 56% nhưng chỉ có vỏn vẹn 2 pha dứt điểm trúng đích. Đội khách phải nhờ tới sự tỏa sáng cá nhân của Matheus Cunha mới có thể ra về với 1 điểm.

Tuy nhiên, HLV Amorim khẳng định đây là một bước tiến so với trận hòa Wolves trước đó. Ông hài lòng với khả năng kiểm soát thế trận trước lối chơi áp sát khó chịu của Leeds: "Chúng tôi đã làm chủ trận đấu tốt và tạo ra cơ hội để thắng. Bàn thua chỉ đến từ một tình huống chuyển trạng thái đáng tiếc".

Trận đấu tiếp theo, Man Utd sẽ có chuyến làm khách đến sân của Burnley vào tối 7/1, HLV Amorim kỳ vọng các học trò sẽ lấy lại phong độ và giành 3 điểm trên sân của đối thủ.