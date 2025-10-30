Nước sông Thu Bồn vượt đỉnh lũ "đại hồng thủy" năm 1964

Sáng 30/10, thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, dữ liệu đo được trên sông Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng, cho thấy mực nước đã cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm Giáp Thìn 1964.

Theo dự báo của cơ quan này, lũ trên thượng lưu sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống chậm, hạ lưu sông đạt đỉnh và xuống chậm, sông Tam Kỳ cũng đạt đỉnh và xuống chậm.

Lũ trên thượng lưu sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống chậm (Ảnh: Quốc Triều).

Mực nước lúc 1h ngày 30/10 trên sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 16,79m, trên báo động III 0,29m; tại Ái Nghĩa ở mức 10,29m, trên báo động III 1,29m.

Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 17,95m, trên báo động III 2,95m; tại Giao Thủy ở mức 9,88m, trên báo động III 1,08m; tại Câu Lâu ở mức 5,61m, trên báo động III 1,61m; tại Hội An ở mức 3,37m, trên báo động III 1,37m.

Sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 3,20m, trên báo động III 0,70m. Sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức 2,72m, trên báo động III 0,02m.

Dự báo đỉnh lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt 5,65-5,70m, trên báo động III 1,65-1,70m, ở mức cao hơn lũ lịch sử 0,17-0,22m (năm 1964 là 5,48m); tại Hội An đạt 3,45-3,50m, trên báo động III 1,45-1,50m, ở mức cao hơn lũ lịch sử 0,05-0,1m (năm 1964 là 3,40m); sông Hàn tại Cẩm Lệ đạt 3.4m, trên báo động III 0,9m.