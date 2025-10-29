Năm người ở Đà Nẵng bị thương vì sạt lở đất, cây đổ đè lên

Tối 29/10, lãnh đạo UBND xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng cho biết 17h30 cùng ngày, Trạm Y tế xã Trà Tân tiếp nhận 5 người dân bị sạt lở đất, cây đổ đè gây chấn thương, trong đó có 3 trường hợp tiên liệu nặng.

Các nạn nhân từ xã Trà Giáp (đang bị cô lập và sạt lở nặng) được chuyển ra nhằm sơ cứu ban đầu trước khi chuyển lên tuyến trên.

Các nạn nhân được sơ cứu tại Trạm Y tế xã Trà Tân (Ảnh: Anh Chiến).

Theo lãnh đạo UBND xã Trà Tân, tuyến quốc lộ 40B đang tắc nhiều điểm do sạt lở, nên việc vận chuyển các nạn nhân đến bệnh viện tuyến trên rất khó khăn. Địa phương đã báo cáo thành phố để xin hỗ trợ khẩn cấp.

Còn tại xã Trà Tân, sáng 29/10, lũ cuốn trôi thêm 2 ngôi nhà của người dân tại thôn Ngọc Tu, 2 căn khác đang có nguy cơ cao.

Từ ngày 27/10 đến nay, toàn xã Trà Tân có khoảng 36 ngôi nhà của đồng bào dân tộc thiểu số bị vùi lấp hoặc cuốn trôi.

Riêng khuya 27/10, tại nóc Ông Yên (thôn Ngọc Giác), 11 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Khu dân cư này có 48 nhân khẩu, rất may người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn trước đó nên không có thiệt hại về người.

Sạt lở sáng 29/10 tại thôn Ngọc Giác cũng khiến một nạn nhân bị đất đá vùi lấp nửa người, gãy tay và xương sườn. Người này đã được lực lượng chức năng đưa đến trạm y tế cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo báo cáo của UBND xã Trà Tân, trên địa bàn hiện có hơn 30 điểm sạt lở lớn nhỏ, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 40B bị đất đá tràn xuống gây tắc nghẽn. Các tuyến đường liên thôn và cầu ngầm bị hư hỏng nặng, nhiều khu dân cư bị cô lập.

Tình trạng sạt lở, nhà sập cũng xảy ra tại nhiều xã vùng cao khác của Đà Nẵng như Trà Leng, Trà Đốc, A Vương... khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

UBND xã A Vương cho biết, chiều 29/10, có 19 hộ dân thôn Ga’lâu (nằm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh) bị đất đá từ taluy dương sạt xuống, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở.

Cách đó không xa, khu vực trụ sở UBND xã A Vương (cũ) cũng xuất hiện tình trạng sụt lún, đất đá trôi xuống, trong khi mặt bằng khu dân cư M’xơi của thôn Ga’lâu bị tác động, có dấu hiệu nứt lở.

"Lực lượng chức năng đã sơ tán 64 người đến nơi an toàn, đồng thời huy động lực lượng xung kích hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực có nguy cơ”, đại diện UBND xã thông tin.

Trước đó, tại xã Trà Đốc, khoảng 15h50 ngày 28/10, người đàn ông 42 tuổi trong lúc điều khiển xe múc khắc phục điểm sạt lở trên đường Đông Trường Sơn bất ngờ bị quả đồi sạt xuống, đẩy cả người và xe xuống vực.

Nạn nhân bị đất đá vùi lấp và được lực lượng chức năng cứu nạn. Rất may nạn nhân chỉ bị thương ở tay, chân và cổ.

Đến chiều tối nay, mưa vẫn chưa dứt. Nước tại các xã Lãnh Ngọc, A Vương, Nam Trà My, Thạnh Mỹ, Thượng Đức tiếp tục dâng cao, nhấn chìm nhiều khu dân cư.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực di dời dân khỏi vùng nguy hiểm và hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng ổn định nơi ở tạm.