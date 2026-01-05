Tầm nhìn hiếm có của căn hộ The Sunset Phú Quốc

Giá trị căn hộ phản chiếu qua tầm nhìn

Tại những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, tầm nhìn của các căn hộ cao cấp đã vượt ra khỏi khái niệm cảnh đẹp khi gắn với yếu tố giá trị và khiến các bất động sản được săn đón hơn. Tại các điểm đến du lịch thịnh hành, những căn hộ sở hữu góc nhìn độc bản, không thể sao chép, thường dẫn đầu mặt bằng giá và được giới đầu tư săn lùng.

Căn hộ The Sunset sở hữu tầm nhìn trác tuyệt độ ngắm trọn Thị trấn Hoàng Hôn (Ảnh: Sun Group).

Dubai là một ví dụ điển hình. Tại trung tâm Dubai, những căn hộ sở hữu tầm nhìn trực diện tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa luôn nằm trong nhóm bất động sản có giá trị hàng đầu. Từ ban công căn hộ, chủ nhân không chỉ ngắm nhìn một công trình kiến trúc biểu tượng, mà còn chiêm ngưỡng toàn bộ không gian lễ hội rực rỡ với Dubai Fountain, các màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa diễn ra quanh năm.

Các căn hộ sở hữu tầm nhìn công trình biểu tượng Marina Bay Sands (Singapore) luôn có giá trị cao (Ảnh: istock).

Tương tự tại Singapore, các căn hộ quanh khu vực Marina Bay, với tầm nhìn bao quát vịnh biển và những công trình biểu tượng như Marina Bay Sands, cũng thu hút giới đầu tư. Từ độ cao lý tưởng, cư dân có thể chiêm ngưỡng các chương trình biểu diễn ánh sáng, sự kiện quốc tế và nhịp sống sôi động của trung tâm tài chính – du lịch hàng đầu châu Á cả ngày lẫn đêm.

Căn hộ The Sunset và tầm nhìn đắt giá hàng đầu Phú Quốc

Căn hộ The Sunset tọa lạc trên sườn núi, sở hữu tầm nhìn 360 độ (Ảnh: Sun Group).

Tại Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc), núi Ông Quán sở hữu độ cao tự nhiên nổi bật với tầm nhìn 360 độ bao trọn biển trời phía nam đảo. Tọa lạc trên sườn núi, phân khu The Sunset thuộc tổ hợp căn hộ Sun Grand City Hillside Residence khác biệt bởi tầm nhìn khoáng đạt .

Từ căn hộ The Sunset, khoảnh khắc hoàng hôn Phú Quốc hiện ra trọn vẹn và trực diện khi mặt trời dần lặn xuống tại Cầu Hôn – tọa độ checkin không thể bỏ lỡ khi đến với đảo Ngọc. Chủ nhân không cần di chuyển vẫn có thể sở hữu góc nhìn hướng thẳng về biểu tượng của du lịch Phú Quốc.

“Ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày hướng công trình biểu tượng là một trải nghiệm đặc biệt. Dự án sở hữu view “điện ảnh” như vậy không có nhiều”, kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Ngay trong tầm mắt của những căn hộ hướng tây là Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) - điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2025 theo bình chọn của Giải thưởng Du lịch Thế giới. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ thị trấn bừng sáng như một lễ hội khổng lồ với các hoạt động nghệ thuật, show diễn và những màn pháo hoa rực rỡ, mang đến trải nghiệm thị giác sống động cho chủ nhân căn hộ.

Từ căn hộ The Sunset, cư dân vẫn có thể tận hưởng các buổi diễn nghệ thuật (Ảnh: Ánh Dương).

Ở bất cứ thời khắc nào trong ngày, The Sunset luôn mang đến tầm nhìn 360° bao quát gần như toàn bộ hệ sinh thái phía nam đảo mà Sun Group đã dày công kiến tạo suốt thập kỷ qua. Các căn hộ phía đông đón bình minh dịu nhẹ từ phía Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Căn hộ phía nam sở hữu tầm nhìn hưởng biển cùng hệ thống cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, trong khi các căn hộ phía bắc mở ra không gian phát triển mới của đô thị Nam Phú Quốc với quần thể dự án phục vụ APEC 2027.

Từ cao độ của núi Ông Quán, cư dân có thể hòa cùng nhịp thở với tiến độ thi công đêm ngày của khu vực Trung tâm Hội nghị APEC, cùng với các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm phục vụ APEC đang được Sun Group triển khai.

Phối cảnh các công trình biểu tượng phục vụ APEC 2027 (Ảnh: Sun Group).

Hai tòa tháp Ông Hỏa và Ông Thạch ra mắt đầu tiên sở hữu vị trí và tầm nhìn nổi bật trong phân khu The Sunset. Ông Hỏa đại diện cho năng lượng, sự chuyển động và không khí lễ hội sôi động, trong khi Ông Thạch mang ý nghĩa vững chãi, bền bỉ và giá trị lâu dài, phù hợp với những chủ nhân tìm kiếm tài sản mang tính biểu tượng và trường tồn.

“The Sunset không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư hay nghỉ dưỡng, mà còn sở hữu tầm nhìn hiếm có tại Phú Quốc. Khi tầm nhìn trở thành tài sản và hạ tầng trở thành đòn bẩy, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn hấp dẫn hàng đầu thị trường trong giai đoạn hậu APEC”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.