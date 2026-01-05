Đề nghị Hà Nội rà soát mức độ ảnh hưởng thoát lũ của dự án 250ha ven sông

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có ý kiến trao đổi với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội liên quan đến vấn đề thoát lũ, an toàn đê điều của dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận rộng 250ha trên địa bàn tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ (cũ).

Dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận rộng 250ha ven sông, thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ cũ, Hà Nội (Ảnh: CĐT).

“Việc thẩm định các nội dung liên quan đến thoát lũ, an toàn đê điều của dự án thuộc trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội theo Nghị quyết số 32/2025 của HĐND TP Hà Nội quy định chi tiết trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê trên địa bàn Hà Nội”, cơ quan này nhấn mạnh.

Dù vậy, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị quá trình thẩm định lưu ý rà soát sự phù hợp của dự án với Quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2014.

“Kiểm tra, rà soát kỹ việc tính toán, đánh giá ảnh hưởng của việc xây dựng dự án đến thoát lũ, an toàn đê điều của hệ thống sông Đáy, trong đó không được làm giảm quá giới hạn cho phép của lưu lượng lũ thiết kế, không làm tăng quá giới hạn cho phép của mực nước lũ thiết kế; không ảnh hưởng đến dòng chảy của khu vực lân cận, thượng lưu, hạ lưu”, cơ quan này nêu rõ yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng phải rà soát cụ thể phạm vi dự án đảm bảo nằm ngoài hành lang bảo vệ đê Ngọc Tảo và chỉ giới thoát lũ sông Đáy khu vực lòng hồ Vân Cốc đã được TP Hà Nội cắm mốc ngoài thực địa.

Song song với đó cần kiểm tra, đánh giá các nội dung đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai theo quy định; lưu ý xây dựng phương án ứng phó khẩn cấp, đảm bảo an toàn dân cư, cơ sở hạ tầng khu vực dự án trong trường hợp chuyển lũ từ sông Hồng và sông Đáy.

Vào tháng 10/2025 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội lưu ý những năm gần đây xảy ra tình trạng xây dựng công trình vi phạm pháp luật về đê điều tại khu vực bãi sông trên.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có nhiều văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý nhưng đến nay vi phạm chưa được xử lý dứt điểm. Do đó, bộ này đề nghị Hà Nội quan tâm chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm theo quy định pháp luật.

Dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận có diện tích 250ha, nằm ở bờ nam sông Hồng, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao cho Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh thực hiện từ năm 2008.

Giới thiệu của chủ đầu tư cho thấy, khu đô thị được xây dựng tại đây sẽ nằm dọc theo sông đào dẫn nước từ sông Hồng về sông Đáy. Đây là con sông đào Cẩm Đình - Hiệp Thuận, được kỳ vọng tạo nên một dải đất hình con rồng đang bay.

Vị trí dự án sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận trên địa bàn huyện Phúc Thọ cũ (Ảnh: Google Maps).

Như Dân trí thông tin, cuối năm 2024, Thanh tra Chính phủ kết luận UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chưa có ý kiến thẩm định các nội dung liên quan đến thoát lũ, an toàn đê điều và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vi phạm Luật Đê điều và Luật Đất đai.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Hà Nội rà soát dự án và xem xét, xử lý nghiêm đảm bảo đúng thẩm quyền, an toàn đê điều và hành lang thoát lũ.