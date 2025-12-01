Đèo Mimosa hồi sinh với đường cong mới sau vụ sạt lở lịch sử

Đèo Mimosa, tuyến huyết mạch dài 11km thuộc Quốc lộ 20 nối Đà Lạt với TPHCM, đã chính thức thông xe trở lại vào 18h ngày 30/11, sau 10 ngày nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài vào ngày 20/11.

Điểm sạt lở nằm tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến khoảng 100m mặt đường và taluy âm bị sụt lún, trôi xuống vực sâu hàng chục mét, gây tê liệt giao thông.

Để khôi phục tuyến đường, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) đã triển khai phương án mở đường tạm. Theo đó, đơn vị thi công đã tiến hành đào sâu vào taluy dương của đèo, tạo một nền đường tạm với quy mô 2 làn xe và thảm nhựa nóng.

Lớp bê tông nhựa nóng được xây dựng để đảm bảo xe cộ di chuyển an toàn và thông suốt.

Chỉ trong 10 ngày, các công nhân đã "bạt đồi, đào núi" để hoàn thành việc thảm nhựa nền đường tạm, kịp thời nối lại tuyến huyết mạch, phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa.

Theo Ban Quản lý dự án 85, bên cạnh việc xây dựng đường tạm, các cơ quan chức năng đang lên phương án xây dựng cầu cạn qua điểm sạt lở, dự kiến triển khai trong khoảng 3-4 tháng tới.

Sáng 1/12, các phương tiện đã tấp nập lưu thông qua đèo Mimosa, nối liền tuyến huyết mạch ra vào Đà Lạt.

Anh Nguyễn Hồng Thắng, một tài xế xe tải chuyên chở rau từ Đà Lạt về TPHCM, bày tỏ sự vui mừng: "Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng con đường quen thuộc đã được thông trở lại. Mấy hôm trước, vì sạt lở, việc vận chuyển hàng hóa của chúng tôi rất vất vả, phải thường xuyên thay đổi lộ trình".

Đoạn đường tạm qua điểm sạt lở có chiều dài hơn 100m với 2 làn đường và độ cong mềm mại, đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động đi chậm, tuân thủ biển báo và phương án phân luồng tại các khu vực đang tổ chức thi công sửa chữa trên tuyến.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua đoạn đường tạm khi có mưa lớn hoặc vào ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế, và không dừng xe dưới chân taluy để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Một nữ tài xế điều khiển xe tải lưu thông qua cung đường tạm trên đèo Mimosa.

Việc thông xe trên tuyến đèo Mimosa không chỉ giải quyết nhu cầu cấp bách của người dân trong việc đi lại, giao thương hàng hóa mà còn giảm tải cho đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) vốn đang hư hỏng do sạt lở.