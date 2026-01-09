Phó Thủ tướng Thường trực: Đà Nẵng không nên chạy theo số lượng dự án

Chiều 9/1, tại Hội nghị công bố Nghị quyết số 259 của Quốc hội và xúc tiến đầu tư vào thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng đã trao các quyết định, giấy chứng nhận và biên bản thỏa thuận cho 16 dự án với tổng vốn đầu tư 37.087 tỷ đồng.

Các dự án được trao quyết định trải rộng trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch, dịch vụ, nhà ở xã hội, y tế, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

UBND thành phố Đà Nẵng trao các quyết định, giấy chứng nhận và biên bản thỏa thuận cho 16 dự án tại hội nghị (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết Nghị quyết 259 không chỉ trao cho thành phố những cơ chế mới mà còn giao một sứ mệnh mới như đi trước để thử nghiệm, đổi mới và chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của đất nước.

Theo ông Quang, Đà Nẵng sẽ triển khai xúc tiến đầu tư một cách chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với thực hiện Nghị quyết 259; kiên định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, dự án có chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa cao, không chạy theo số lượng.

Thành phố cũng tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai những mô hình phát triển mới, đặc biệt là Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do, qua đó tạo lập môi trường đầu tư công khai, minh bạch, ổn định, đủ sức hấp dẫn các tập đoàn lớn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Ban Thường vụ Thành ủy sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây chậm trễ, ách tắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoài Sơn).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, cho rằng Nghị quyết 259 là "kim chỉ nam" chiến lược, tạo nền tảng chính trị quan trọng để Đà Nẵng tăng tốc phát triển và bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Về xúc tiến đầu tư trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, Đà Nẵng không thể và không nên chạy theo số lượng dự án, mà phải kiên định, nhất quán lựa chọn chất lượng, hiệu quả và tính lan tỏa làm tiêu chí hàng đầu.

Đà Nẵng cũng cần tập trung bốn định hướng lớn, xác định rõ lĩnh vực và nhà đầu tư ưu tiên; chuẩn bị đầy đủ điều kiện đầu vào cho nhà đầu tư; đổi mới mạnh mẽ công tác xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng điểm, chiều sâu; coi trọng hậu kiểm và hỗ trợ sau cấp phép, thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình lưu ý cần xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn, tuân thủ pháp luật, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án; lợi nhuận phải gắn với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường; chăm lo đời sống người lao động và chủ động phối hợp với chính quyền để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

“Đà Nẵng được Trung ương lựa chọn để đi trước, thử nghiệm và tạo đột phá. Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp đồng hành lâu dài, cùng phát triển, chia sẻ trách nhiệm và lợi ích với thành phố. Đây là thời điểm hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng tăng tốc trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội”, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ.