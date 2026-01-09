Vụ du khách nước ngoài bị dọa đánh bằng xẻng: Phạt quán bar 50 triệu đồng

Ngày 9/1, ông Lê Tiến Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại - dịch vụ - du lịch Biển Xanh (Công ty Biển Xanh), doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ tại khu vực bãi biển Nha Trang.

Trước đó, nhân viên của doanh nghiệp này có hành vi cầm xẻng dọa đánh 2 du khách nước ngoài, gây xôn xao dư luận.

Nhân viên quán bar BlueSea Beach dùng xẻng dọa đánh du khách nước ngoài (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo quyết định xử phạt, Công ty Biển Xanh có 2 hành vi vi phạm, gồm: không đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận hoạt động địa điểm kinh doanh và kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại khu vực bãi biển Nha Trang (phường Nha Trang, Khánh Hòa).

Tổng mức xử phạt đối với 2 hành vi trên là 50 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, UBND phường Nha Trang còn thông báo yêu cầu Công ty Biển Xanh ngưng các hoạt động dịch vụ và tháo dỡ các ki-ốt tại bãi biển Nha Trang (đối diện số 70 Trần Phú).

Nguyên nhân là doanh nghiệp này đã vi phạm nội dung hợp đồng khi sử dụng quầy ki-ốt để kinh doanh buôn bán.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 4/1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài gần 1 phút 30 giây, ghi lại cảnh một số nhân viên quán BlueSea Beach (thuộc Công ty Biển Xanh) cự cãi với 2 người nước ngoài tại công viên bãi biển Nha Trang.

Bất ngờ, một nhân viên của quán BlueSea Beach cầm xẻng chạy tới dọa đánh 2 du khách. Vụ việc được người dân ghi hình và chia sẻ trên mạng xã hội.

Đại diện quán BlueSea Beach cho biết sự việc xảy ra vào tối 31/12/2025. Thời điểm này, 2 du khách nước ngoài đã say rượu và có hành vi chọc ghẹo một số nữ khách hàng tại quán.

Phát hiện sự việc, các nhân viên quán đã đến trao đổi nhằm bảo vệ các cô gái. Tuy nhiên, trong quá trình can thiệp, một nhân viên đã có hành vi không chuẩn mực khi sử dụng xẻng để dọa đánh 2 nam du khách.

Tiếp nhận thông tin, đoàn công tác của UBND phường Nha Trang đã vào cuộc kiểm tra hoạt động của quán BlueSea Beach và ghi nhận các vi phạm nêu trên.