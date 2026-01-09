Tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương hứa nỗ lực hết mình

Chiều 9/1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Đại Dương gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã luôn quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng và tin tưởng giao nhiệm vụ, giao trọng trách làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương (Ảnh: Minh Châu).

Tân Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhận thức sâu sắc niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm rất to lớn của bản thân đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Phú Thọ.

Ông Dương hứa sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, nỗ lực hết mình xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và phát huy mạnh truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững…

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tân Bí thư Phạm Đại Dương mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự đồng hành của các ban, bộ, ngành Trung ương và đặc biệt là sự hỗ trợ, phối hợp của các cán bộ, lãnh đạo trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng như hệ thống chính trị của tỉnh Phú Thọ, cùng đồng lòng, đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương (Ảnh: Đức Hiền).

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh Bộ Chính trị đánh giá ông Phạm Đại Dương là cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm trong quản lý kinh tế, khoa học công nghệ, công tác xây dựng Đảng và có tư duy nhạy bén, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở. Trên các cương vị công tác, ông Dương luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn, tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nỗ lực và quyết tâm cao nhất cùng các cán bộ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đề ra. Trước mắt phải tích cực lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tham gia tích cực, có trách nhiệm đối với các nội dung thảo luận tại đại hội.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông tin, vì lý do cá nhân nên vừa qua ông Trương Quốc Huy đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và các chức vụ có liên quan.

Bộ Chính trị đã họp và thống nhất để ông Trương Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh có liên quan theo nguyện vọng cá nhân.

Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Tỉnh này có diện tích tự nhiên 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, có 148 xã, phường (133 xã, 15 phường).