Thông xe đèo Mimosa ở Đà Lạt sau nhiều ngày tê liệt vì sạt lở

Chiều 30/11, Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85, Bộ Xây dựng), đơn vị trực tiếp xử lý sự cố trên đèo Mimosa, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, đã hoàn tất công tác thảm nhựa đường tạm, thông xe trên tuyến đèo này.

Tuyến đường tạm được thi công theo hình thức đào sâu vào taluy dương đèo Mimosa, có quy mô 2 làn xe. Việc thông xe đường tạm nhằm giải quyết nhu cầu lưu thông của xe cộ ra vào Đà Lạt, giảm tải cho đèo Prenn vốn đang có nhiều vị trí xuống cấp do sạt lở.

Cơ quan chức năng mở đường tạm để phương tiện lưu thông qua điểm sạt lở trên đèo Mimosa (Ảnh: Minh Hậu).

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua đoạn đường tạm nêu trên khi có mưa lớn, ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế; chủ động đi chậm, tuân thủ biển báo và phương án phân luồng tại các khu vực đang tổ chức thi công sửa chữa trên tuyến.

Theo PMU 85, sau khi đảm bảo mạch giao thông trên tuyến đèo Mimosa, cơ quan này triển khai phương án xây cầu cạn qua điểm sạt lở. Việc thi công hạng mục công trình có thể kéo dài 3-4 tháng.

Bề mặt đường tạm trên đèo Mimosa được thiết kế rộng 8m, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, như Dân trí thông tin, sáng 20/11, do mưa lớn kéo dài, đèo Mimosa xảy ra sạt lở khiến giao thông tuyến này tê liệt. Tại hiện trường, khoảng 100m đường đèo bị sạt trượt, đứt gãy, sụt lún sâu gần 30m xuống taluy âm.

Đèo Mimosa có chiều dài 11km, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa Đà Lạt và các tỉnh phía Nam. Sau khi xảy ra sạt lở, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh hướng tuyến, điều tiết xe cộ ra vào Đà Lạt thông qua đèo Sa Com và đèo Tà Nung.