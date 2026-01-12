Israel suýt tấn công Iran 2 lần trong những tuần gần đây

Israel tấn công vào các khu vực đông dân cư ở Tehran, Iran hồi tháng 6/2025 (Ảnh: Getty).

Một cựu lãnh đạo tình báo cấp cao của Israel cho biết, Tel Aviv và Tehran suýt nữa đã rơi vào xung đột trực tiếp 2 lần trong những tuần gần đây, Jerusalem Post cho biết.

Theo các chuyên gia, động thái này gióng lên một hồi chuông cảnh báo về tốc độ leo thang căng thẳng nhanh chóng của tình hình trong khu vực này.

Các nhà phân tích Israel cho rằng, nếu xảy ra một cuộc tấn công trong tương lai của Tel Aviv nhằm vào Iran sẽ là nhằm mục đích phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạt nhân của quốc gia Hồi giáo.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông có nguy cơ leo thang căng thẳng đáng lo ngại khi Iran cảnh báo sẽ đánh phủ đầu các mục tiêu của Mỹ và Israel nếu nhận thấy có dấu hiệu sẽ bị tấn công.

Theo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về các phương án tác chiến, bao gồm việc không kích các mục tiêu phi quân sự tại Tehran, dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Israel và Mỹ từng tấn công Iran trong chiến dịch quân sự kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025, trong đó nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, các quan chức phương Tây thừa nhận rằng bất chấp cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân Iran, họ vẫn không chắc chắn điều gì đã xảy ra với kho dự trữ uranium của Iran cho đến nay.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin APA dẫn nguồn tin báo chí chính thống ở Iran cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập Đại sứ Anh, Đức, Pháp và Italy hôm 12/1.

Trong cuộc gặp, giới chức Iran đã cho các nhà ngoại giao xem những đoạn video mà họ mô tả là bằng chứng về các hành vi bạo lực của người biểu tình, nói rằng các hành động này vượt quá giới hạn của các cuộc biểu tình ôn hòa.

Tehran yêu cầu các đại sứ chuyển đoạn phim trực tiếp cho Ngoại trưởng nước của họ và kêu gọi chính phủ các nước này rút lại các tuyên bố chính thức ủng hộ người biểu tình.

Iran cho biết bất kỳ sự ủng hộ chính trị hoặc truyền thông nào đối với các cuộc biểu tình đều không thể chấp nhận được và là sự can thiệp vào an ninh nội bộ của nước này.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim hôm 11/1, tổng cộng 109 nhân viên an ninh Iran đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc trong những tuần qua. Con số thương vong về dân thường vẫn chưa được công bố cụ thể.

Trong khi đó, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho biết một nhân viên của tổ chức này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào một cơ sở cứu trợ ở Gorgan, thủ phủ tỉnh Golestan. Truyền thông nhà nước cũng đưa tin một nhà thờ Hồi giáo đã bị phóng hỏa tại Mashhad, miền Đông Iran, vào tối 10/1.