Quản trị dữ liệu hiệu quả có thể tạo doanh thu 80 tỷ USD vào 2030

Chiều 12/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu, hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã xác định mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh để hiện thực hóa khát vọng lớn lao đó, chúng ta không thể chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống, mà cần phải nhanh chóng khơi thông và khai thác triệt để, hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... đặc biệt là dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kinh tế dữ liệu.

Theo người đứng đầu Chính phủ, thế giới đang chứng kiến sự phát triển như vũ bão của dữ liệu với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 25%/năm, biến dữ liệu thành nguồn tài nguyên mới có giá trị cao trong kỷ nguyên số.

Thời gian qua, chúng ta cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển dữ liệu, cùng với bước đột phá về chuyển đổi số và làn sóng trí tuệ nhân tạo đang lan tỏa sâu rộng.

Thủ tướng cho biết nhiều chuyên gia kinh tế nhận định đây là thời điểm vàng để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực dữ liệu. Nếu quản trị dữ liệu hiệu quả kết hợp với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực này có thể tạo ra doanh thu 80 tỷ USD vào năm 2030.

Điều này khẳng định, dữ liệu đã thực sự là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, một động lực tăng trưởng mới, theo lời Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhưng bên cạnh kết quả tích cực, Thủ tướng nhận định vẫn đối mặt với "điểm nghẽn" về thể chế và hành lang pháp lý; dữ liệu thiếu kết nối và chia sẻ thực chất giữa các bộ, ngành, địa phương trong khi chất lượng dữ liệu còn thấp và thiếu chuẩn hóa.

Cũng theo lãnh đạo Chính phủ, hạ tầng trung tâm dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu phát triển dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, cộng với sự thiếu hụt trầm trọng nhân lực chất lượng cao và nguy cơ mất an toàn an ninh mạng, đang là những rào cản lớn kìm hãm sự hình thành thị trường dữ liệu và năng lực trí tuệ nhân tạo tự chủ quốc gia.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích và trả lời các câu hỏi: Làm thế nào để giải quyết hiệu quả, triệt để bài toán dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" ngay từ nguồn? Làm thế nào để phá bỏ tư duy "cát cứ dữ liệu" và thực hiện kết nối, chia sẻ thực chất, hiệu quả? Làm thế nào để cân bằng giữa mở dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ an ninh quốc gia? Làm thế nào để hình thành và phát triển thị trường dữ liệu và làm sao định giá dữ liệu một cách khoa học, đúng giá trị? Mô hình vận hành Sàn dữ liệu như thế nào để vừa phát triển, vừa kiểm soát được rủi ro?...

Các đại biểu tham dự phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu (Ảnh: Đoàn Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị làm rõ tại sao đến nay vẫn còn một số cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trọng yếu tiến độ triển khai chậm, chưa hoàn thành số hóa, dữ liệu hóa và tập trung dữ liệu về Trung ương?

Ông cũng đặt câu hỏi cần triển khai giải pháp nào để chấm dứt việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo kiểu mỗi nơi một công nghệ, một chuẩn khác nhau?

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu chia sẻ xu hướng phát triển dữ liệu trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính bứt phá thời gian tới.