Cựu nữ Phó Tổng giám đốc Công ty Bách Đạt An lĩnh án chung thân

Ngày 12/1, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Tham ô tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Hoàng Thị Kim Châu (SN 1973), cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, lời khai tại phiên tòa và quan điểm của đại diện viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Hoàng Thị Kim Châu về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tù chung thân về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt của bị cáo Châu là tù chung thân.

Bị cáo Châu tại phiên tòa (Ảnh: Bình An).

Theo cáo trạng, trong thời gian từ ngày 4/5 đến ngày 21/11/2017, ông Nguyễn Hữu Vinh (SN 1968, trú tại Đà Nẵng) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hoàng Thị Kim Châu giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An.

Cuối tháng 11/2017, Châu nhờ bà Võ Thị Điệp (SN 1984, trú tại Đà Nẵng) làm Tổng giám đốc và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sang bà Điệp và ông Nguyễn Hữu Vinh. Châu giữ chức vụ phó tổng giám đốc công ty.

Công ty này được giao làm chủ đầu tư 10 dự án bất động sản tại thị xã Điện Bàn, UBND tỉnh Quảng Nam cũ.

Bị cáo Châu là người trực tiếp quản lý nguồn tiền mặt của doanh nghiệp. Lợi dụng việc được giao quản lý tài chính, bị cáo đã nhiều lần nhận tiền dưới hình thức tạm ứng cá nhân, sau đó sử dụng vào mục đích riêng, không hoàn ứng cho công ty.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền bị cáo Châu đã chiếm đoạt là hơn 774 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn từ ngày 31/7/2017 đến 31/12/2017 bị cáo chiếm đoạt hơn 364 tỷ đồng, từ ngày 1/1/2018 đến 10/8/2023 chiếm đoạt hơn 409 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo Châu sử dụng để đầu tư, mua bán nhiều bất động sản tại Đà Nẵng và TPHCM, với hàng chục căn hộ, nhiều lô đất và các công trình thương mại, trong đó có tài sản đứng tên cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Châu là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội trong thời gian dài, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế.

Mặc dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, song các chứng cứ, tài liệu kế toán, lời khai của những người liên quan đã đủ cơ sở xác định bị cáo lợi dụng tín nhiệm, chức vụ để chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Châu bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Các tài sản liên quan đã bị kê biên, tiếp tục xử lý theo quy định nhằm đảm bảo thi hành án.