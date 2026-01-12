Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn hoạt động trong nội đô vào ban ngày

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, vừa ký ban hành quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/1.

Theo quy định, giờ cao điểm sáng từ 6h đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30 hàng ngày.

Phạm vi hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ được giới hạn từ phía bên trong đường bao trở vào trung tâm thành phố của các đường sau:

Phạm Văn Đồng → Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu (đoạn từ ngã tư Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Diễn – Xuân Phương) → Xuân Phương → Đường 70 → đường gom phải Đại lộ Thăng Long → nút giao An Khánh → đường gom trái Đại lộ Thăng Long → đường Hoàng Tùng (đường Vành đai 3,5).

Đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) → Văn Khê → Phúc La → Cầu Bươu → Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi (đoạn từ ngã ba Phan Trọng Tuệ đến ngã tư Pháp Vân) → Vành đai 3 (đoạn từ ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân đến đường Nguyễn Văn Linh).

Đường Nguyễn Văn Linh → cầu vượt nút giao Trung tâm quận Long Biên → đường Lý Sơn → cầu Đông Trù → Trường Sa → Hoàng Sa → Võ Văn Kiệt (đoạn từ ngã tư đường Hoàng Sa đến cầu Thăng Long) → cầu Thăng Long → Phạm Văn Đồng.

Vành đai 3 đang phải gánh lượng phương tiện vượt gấp nhiều lần so với thiết kế ban đầu (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo quy định mới các loại ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Cùng với đó, các loại ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Ngoài khung giờ trên, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng, Công an thành phố căn cứ tình hình thực tế để xem xét chấp thuận theo đúng quy định.

Theo đó, đối với xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến dưới 10 tấn phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản; còn xe tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 10 tấn trở lên phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

Xe xi téc (chở xăng dầu, chở khí), xe chở bùn, xe trộn và vận chuyển bê tông, xe quét đường, xe hút chất thải, xe trộn vữa, xe trộn bê tông lưu động, xe bơm bê tông, xe cần cẩu... và các loại xe tương tự chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau và phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

Theo quy định mới, ô tô chở học sinh, xe buýt, mini buýt, xe buýt BRT được phép hoạt động.

Xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định hoạt động theo lịch trình, hành trình được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản. Xe trung chuyển hành khách đi theo luồng tuyến cố định của thành phố được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm và phải được Sở Xây dựng cấp phù hiệu.

Xe chở cán bộ công nhân viên đi làm được phép hoạt động và phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản. Xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe chở người dưới 28 chỗ không kể người lái) được phép hoạt động 24/24h.

Xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe chở người từ 28 chỗ trở lên không kể người lái) và xe khách giường nằm chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Ngoài khung giờ trên phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Xem toàn văn quyết định của UBND TP Hà Nội tại đây.