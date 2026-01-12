Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lần thứ ba nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Dự lễ kỷ niệm có ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Văn Rón - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương; ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Petrolimex).

Về phía các lãnh đạo bộ ngành có ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài chính; ông Lê Mạnh Hùng - Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương; bà Trần Thị Hiền - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng uỷ Chính phủ); ông Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cùng về dự sự kiện có các nguyên lãnh đạo Petrolimex các thời kỳ; lãnh đạo các đơn vị thành viên cùng hơn 1.000 cán bộ công nhân viên tiêu biểu đại diện cho gần 30.000 lao động; các đối tác, bạn hàng, khách hàng của Petrolimex tại Việt Nam và ở nước ngoài.

Buổi lễ được tổ chức dưới sự chủ trì của ông Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn; ông Lưu Văn Tuyển - Phó bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc tập đoàn cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ tập đoàn, thành viên HĐQT đồng thời là người đại diện phần vốn nhà nước tại tập đoàn.

Petrolimex được trao Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập (Ảnh: BTC).

70 năm qua, Petrolimex giữ thông suốt “mạch máu xăng dầu” và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cùng kiến thiết kinh tế đất nước.

Việc tái cấu trúc tinh gọn, tiên phong chuyển đổi số và phát triển năng lượng sạch là những bước đi chiến lược, khẳng định Petrolimex không chỉ giữ vai trò chủ đạo mà còn dẫn dắt xu hướng chuyển dịch năng lượng, sẵn sàng cùng đất nước tiến vào “Kỷ nguyên vươn mình” thịnh vượng, hướng tới tương lai phát triển vững mạnh.

Ghi nhận vai trò và đóng góp xuất sắc của tập đoàn trong sự nghiệp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế xã hội, tiếp nối truyền thống của ngành xăng dầu, tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, Petrolimex đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ ba) và cá nhân ông Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn - được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì những cống hiến, đóng góp cá nhân trong chỉ đạo, lãnh đạo Petrolimex.

Ông Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex nhận Huân chương Lao động hạng Ba (Ảnh: Petrolimex).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã điểm lại các giai đoạn phát triển tiêu biểu của Petrolimex từ thời kỳ kháng chiến bảo đảm “mạch nguồn xăng dầu” cho đất nước, đến giai đoạn tái thiết, đổi mới và hội nhập.

Phó Thủ tướng đề nghị tập đoàn tiếp tục bám sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với các mô hình quản trị hiện đại dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; giữ vững vai trò chủ lực, then chốt, tiên phong dẫn dắt, trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Ông Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Petrolimex).

Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, ông Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex - bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và ghi nhận những đóng góp của tập đoàn bằng các phần thưởng cao quý.

Chủ tịch Petrolimex cũng gửi lời tri ân các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tập đoàn cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Petrolimex đã cống hiến vì sự phát triển của tập đoàn.

Petrolimex cam kết tiên phong triển khai chiến lược phát triển dựa trên ba trụ cột: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi tổ chức, văn hóa.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo Petrolimex (Ảnh: BTC).

"Lễ kỷ niệm 70 năm đã khắc họa câu chuyện rõ nét, cô đọng và xúc động về sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo sâu sát và toàn diện của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ trên chặng đường lịch sử hào hùng của ngành xăng dầu; về những đóng góp thầm lặng, về sức mạnh kiến tạo không ngừng nghỉ của người Petrolimex.

Đó không chỉ là lịch sử của một doanh nghiệp, mà còn là câu chuyện về ý chí, sự đoàn kết và khát vọng vươn lên của bao thế hệ, được kết tinh thành giọt năng lượng chảy trong mỗi người Petrolimex, sẵn sàng cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới", ông Thanh chia sẻ.