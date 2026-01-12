Đổi chủ đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Bộ Xây dựng mới quyết định giao Ban Quản lý dự án Thăng Long (Ban Thăng Long) làm chủ đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, thay cho Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng).

Theo quyết định, Ban Thăng Long có nhiệm vụ tiếp theo là lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam; chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và giá thành; chủ động làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan để tiếp nhận toàn bộ kết quả nghiên cứu đã thực hiện trước đó, tận dụng tối đa trong quá trình nghiên cứu và lập báo cáo.

Đối với Ban Quản lý dự án Đường sắt, sau khi bàn giao nhiệm vụ cho Ban Thăng Long, có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục cần thiết và ký kết hợp đồng đối với nhà thầu gói thầu VT - 01 (Tư vấn quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam).

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Sau khi hoàn thành, toàn bộ nội dung liên quan sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý dự án Thăng Long tiếp tục thực hiện.

Bộ Xây dựng yêu cầu hai ban chuyển giao phải bảo đảm liên tục, không làm gián đoạn công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

Ban Quản lý dự án Thăng Long là đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, đang được giao quản lý dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Nội Bài.

Thời gian qua, đơn vị này được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 67 tỷ USD) có chiều dài 1.541km.

Dự án có điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TPHCM).

Theo quy hoạch, toàn tuyến bố trí 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa.

Theo kế hoạch, Chính phủ dự kiến khởi công hai đoạn ưu tiên là Hà Nội - Vinh và TPHCM - Nha Trang trong năm 2026; các đoạn còn lại sẽ khởi công từ năm 2028 và phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035.

Bộ Xây dựng đang tiếp tục triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, trong đó có những nội dung then chốt như lựa chọn hình thức đầu tư và tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương và phương án triển khai dự án.