Khởi tố người đàn ông nhận gần nửa tỷ đồng chuyển nhầm nhưng không trả lại

Tối 12/1, Công an phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, trú tại phường Quảng Trị) tội Chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo cơ quan công an, ngày 10/11/2025, chị N.T.T.T., trú tại thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, thực hiện giao dịch chuyển nhầm số tiền gần 500 triệu đồng sang tài khoản của Lữ.

Công an khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thế Lữ (bìa phải) (Ảnh: Công an phường Quảng Trị).

Phát hiện nhầm lẫn, chị T. sao kê và nhiều lần gọi điện, nhắn tin, trực tiếp gặp Lữ để xin lại số tiền, tuy nhiên không nhận được sự hợp tác. Chị T. đã gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Quảng Trị đã vào cuộc xác minh, nhiều lần đến làm việc, giải thích và vận động gia đình Lữ trả lại số tiền nhưng không nhận được sự hợp tác.