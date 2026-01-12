Thủ tướng: “Mất dữ liệu là mất thông tin, mất an ninh và mất quyền tự chủ”

Quan điểm này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu kết luận phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, chiều 12/1.

Thủ tướng cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần khẳng định dữ liệu số là tư liệu sản xuất chủ yếu, là đầu vào trọng yếu và huyết mạch của nền kinh tế số.

Theo người đứng đầu Chính phủ, nếu như trước đây, sức mạnh quốc gia là tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, thì ngày nay, sức mạnh ấy phụ thuộc rất lớn vào dữ liệu. Có dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung thì mới có trí tuệ nhân tạo, mới có Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, công dân số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh an ninh dữ liệu phải mang tầm chiến lược (Ảnh: Đoàn Bắc).

“An ninh dữ liệu phải mang tầm chiến lược nhằm bảo vệ dữ liệu của cả quốc gia, dân tộc và hơn 100 triệu người dân. Mất dữ liệu là mất thông tin, mất thông tin là mất an ninh và mất an ninh là mất quyền tự chủ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ quán triệt phát triển dữ liệu, kinh tế dữ liệu với những đột phá và cải cách mạnh mẽ, toàn diện để Việt Nam bắt kịp, tiến cùng và vươn lên trên các lĩnh vực, là động lực quan trọng góp phần tăng trưởng 2 con số thời gian tới.

Thủ tướng đồng thời nêu rõ 5 đột phá chiến lược về dữ liệu số, gồm: Đột phá về thể chế dữ liệu; Đột phá về hạ tầng dữ liệu gắn với trí tuệ nhân tạo tự chủ; Đột phá về nhân lực dữ liệu; Đột phá về phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; Đột phá về phát triển hệ sinh thái dữ liệu và kinh tế dữ liệu.

Giao nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế đột phá phát triển của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong Quý I/2026; Cơ chế về tổ chức, hoạt động của Sàn dữ liệu, hoàn thành trong Quý II/2026; cơ chế, chính sách phát triển kinh tế dữ liệu, hoàn thành trong quý II/2026.

Các đại biểu tham dự phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Để đẩy mạnh phát triển hạ tầng dữ liệu, nền tảng quốc gia, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương hoàn thành và đưa vào vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, đề xuất xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2 và 3.

Thu hút, huy động nguồn lực đầu tư từ khu vực tư nhân và FDI để xây dựng, hình thành các Trung tâm dữ liệu và siêu Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế, cũng là định hướng được lãnh đạo Chính phủ gợi mở.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu quan trọng như cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội; cơ sở dữ liệu thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bên cạnh yêu cầu kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, Thủ tướng lưu ý phải bảo đảm an ninh và chủ quyền dữ liệu quốc gia, đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển nền kinh tế dữ liệu.

Với những nỗ lực, quyết tâm và sự chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và những kết quả rất tích cực đã đạt được thời gian qua, Thủ tướng tin tưởng phát triển dữ liệu, kinh tế dữ liệu sẽ tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.