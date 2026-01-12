Loạt vụ thao túng cổ phiếu bị phanh phui

Gần đây, hàng loạt vụ thao túng thị trường chứng khoán đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phát hiện và xử phạt trong quá trình giám sát và kiểm tra.

Gần đây nhất là vụ việc liên quan đến cổ phiếu SJS của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (nay là Công ty cổ phần SJ Group).

Theo quyết định xử phạt của UBCKNN, từ ngày 10/4/2023 đến ngày 10/1/2024, ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán cổ phiếu SJS, qua đó tạo ra cung - cầu giả tạo và thao túng giá cổ phiếu, vi phạm Khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Bên cạnh 2 cá nhân trực tiếp thực hiện hành vi thao túng, 5 cá nhân khác cũng bị xử phạt do cho mượn tài khoản chứng khoán, gián tiếp “tiếp tay” cho hành vi vi phạm.

UBCKNN đã phạt tiền đến 3 tỷ đồng với 2 cá nhân vi phạm, song song cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm kể từ ngày 10/1. Cả 2 cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm kể từ ngày 10/1.

Trước đó, vụ việc tương tự đã xảy ra với cổ phiếu CRC của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam và cổ phiếu PPT của Công ty cổ phần Petro Times.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 3/3/2025 đến ngày 1/8/2025, ông Nguyễn Tiến Độ đã sử dụng 2 tài khoản của chính mình và 8 tài khoản của 8 nhà đầu tư khác để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu CRC giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu CRC.

Đối với cổ phiếu PPT, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Nhung và bà Phạm Thị Hương vì đã sử dụng 19 tài khoản, bao gồm 15 tài khoản của 15 cá nhân khác để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu PPT nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu PPT trong thời gian từ ngày 17/6/2022 đến ngày 17/10/2024.

Nhà đầu tư chứng khoán theo dõi bảng điện (Ảnh: Hải Long).

Hay vụ thao túng cổ phiếu AGG của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia bị xử phạt công bố hồi tháng 10/2025.

Theo thông tin từ Thanh tra UBCKNN, từ ngày 1/12/2020 đến ngày 31/12/2022, ông Hồ Thành Trung đã sử dụng tới 92 tài khoản chứng khoán, bao gồm 4 tài khoản chứng khoán của chính mình, 2 tài khoản chứng khoán đứng tên Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang và 86 tài khoản chứng khoán của 27 nhà đầu tư khác...

Dù có những hành vi thao túng giá cổ phiếu, song hầu hết vụ việc kể trên đều không có “khoản thu trái pháp luật”. Đối với cá nhân có hành vi cho mượn tài khoản, tiếp tay cho hành vi thao túng chứng khoán, kết quả kiểm tra cũng ghi nhận chưa có cơ sở để xác định có “số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm”.

Do đó, các cá nhân trực tiếp tạo cung cầu giả với mục đích thao túng giá cổ phiếu đều bị phạt tiền và bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán. Tất cả cá nhân nêu trên đều bị áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong thời hạn tương ứng.

Trước tình trạng thanh khoản tăng mạnh, từ tháng 8/2025, UBCKNN chỉ đạo yêu cầu các đơn vị vận hành thị trường tập trung phát hiện, phân tích, đánh giá và báo cáo các giao dịch bất thường trên thị trường.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường đang thu hút dòng tiền lớn, việc giám sát chặt chẽ là yếu tố then chốt nhằm duy trì sự ổn định, an toàn và minh bạch cho hệ thống.