Giới thiệu Thượng tướng Lê Đức Thái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 12/1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Dũng, Phó chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng, đã quán triệt mục đích, yêu cầu; giới thiệu danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội là Thượng tướng Lê Đức Thái.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều biểu thị sự đồng thuận và nhất trí cao khẳng định Thượng tướng Lê Đức Thái có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Đồng thời Thượng tướng Lê Đức Thái có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, có tinh thần cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý,...

Thượng tướng Lê Đức Thái phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

Trên cương vị Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Thượng tướng Lê Đức Thái luôn bám sát tình hình thực tiễn để chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách, giải quyết xử lý hiệu quả các vấn đề về biên giới, lãnh thổ, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Lê Đức Thái cũng tổ chức chỉ huy, chỉ đạo toàn diện công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP vững mạnh; phòng, chống, đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng, tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới,...

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh sẽ luôn phát huy hết tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; luôn lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền những yêu cầu mà cử tri mong đợi.

Ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; thường xuyên đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm,... không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tướng Lê Đức Thái tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.