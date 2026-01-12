Bao giờ người dân được đi trên con đường "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội?

Liên quan đến tiến độ dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội cho biết nhà thầu đang tập trung thi công, triển khai các công việc cuốn chiếu về hạ tầng thoát nước, hào kỹ thuật và dọn sạch phế thải đến đâu là thi công ngay đến đó.

Song song với việc tiếp nhận mặt bằng, Ban Dân dụng đã chỉ đạo ngay đơn vị thi công tiến hành phá dỡ, tạo mặt bằng bảo đảm hoàn thành thông tuyến theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Hà Nội.

Tổng diện tích đất thu hồi là hơn 153.300m2, liên quan đến 1.983 hộ. Trong đó, phường Ô Chợ Dừa là 29.745m2/591 hộ; phường Láng là 30.047m2/597 hộ; phường Giảng Võ là 40.015m2/795 hộ và hơn 53.500m2 đất đường giao thông.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần thành hình (Ảnh: Hải Long).

Nhà thầu đã phá dỡ, cắt xén những công trình nằm ở vị trí mặt đường, đồng thời hoàn thành vận chuyển khối lượng trạc thải phá dỡ công trình.

Liên quan đến thi công 2 cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh, nhà thầu đã huy động nhân sự, thiết bị khoan cọc để triển khai thi công. Nhà thầu đang thi công cọc ép đường dẫn đầu cầu và các trụ cầu.

Về tiến độ dự kiến, nhà thầu phấn đấu hoàn thành thông tuyến xong trước ngày 15/1 và hoàn thành tuyến đường, bàn giao đưa vào sử dụng trong quý IV năm nay.

Tuyến đường Vành đai 1 được phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng và được kỳ vọng hoàn thành trong năm 2020, tuy nhiên quá trình thực hiện đến nay đã chậm tiến độ nhiều lần. Dự án này được mệnh danh là con đường "đắt nhất hành tinh".

Dự án này chậm tiến độ nhiều năm qua, từ khi ông Nguyễn Duy Ngọc về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội (đầu tháng 11/2025), ông Ngọc đã yêu cầu các đơn vị liên quan đồng loạt vào cuộc và tiến độ dự án này được đẩy nhanh "thần tốc".