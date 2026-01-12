Trung Quốc ủng hộ Cuba, yêu cầu Mỹ hành động có lợi cho hoà bình và ổn định

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc).

Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Cuba

Bắc Kinh nhấn mạnh lập trường của mình về chủ quyền và an ninh của Havana. “Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia đồng thời phản đối sự can thiệp từ bên ngoài”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh nói với các phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ xem xét lại cách tiếp cận của mình. “Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Washington ngừng ngay lập tức việc phong tỏa, trừng phạt, ép buộc Cuba và hãy hành động theo cách có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực”, bà nói.

Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra sau bài đăng của ông Trump trên nền tảng mạng xã hội Truth Social hôm 11/1, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng: "Sẽ không còn dầu mỏ hay tiền (từ Venezuela) chảy vào Cuba nữa. Không còn gì cả. Tôi mạnh mẽ đề nghị họ đạt được thỏa thuận, trước khi quá muộn".

Phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Ngoài ra, Trung Quốc tái khẳng định lập trường phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của các quốc gia khác sau lời cảnh báo của Tổng thống Trump về khả năng hành động quân sự nếu Tehran nhắm mục tiêu vào những người biểu tình bạo loạn.

“Chúng tôi luôn phản đối hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và nhất quán chủ trương rằng, chủ quyền và an ninh của tất cả các quốc gia cần được luật pháp quốc tế bảo vệ đầy đủ", bà Mao Ninh nhấn mạnh khi được hỏi về việc Tổng thống Trump đe dọa can thiệp quân sự ở Iran nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng.

Bà cũng kêu gọi kiềm chế và ổn định trong khu vực. “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên làm nhiều việc hơn nữa có lợi cho hòa bình và ổn định ở Trung Đông”, bà Mao nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh bày tỏ hy vọng chính phủ và người dân Iran có thể vượt qua những khó khăn hiện nay, đồng thời duy trì ổn định, trong bối cảnh những cuộc biểu tình đang diễn ra tại quốc gia Trung Đông giàu tài nguyên dầu mỏ.