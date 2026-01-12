Dự kiến thu phí 5 dự án thuộc cao tốc Bắc - Nam từ cuối tháng 2

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức chạy thử nghiệm, đánh giá hiệu năng vận hành (KPI) hệ thống thu phí tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 chủ trì, chỉ đạo các nhà thầu liên quan khẩn trương hoàn thành công tác kết nối liên thông dữ liệu thu phí từ các trạm thu phí, đồng thời kết nối liên thông các hệ thống.

Đây là cơ sở quan trọng để tổ chức đánh giá hiệu năng vận hành (KPI) hệ thống Back-End thu phí cao tốc theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, các Ban Quản lý dự án 2, 7, Thăng Long và Đường sắt được giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án 7, chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tổ chức kiểm tra hệ thống thu phí theo các kịch bản chạy thử nghiệm theo quy định.

Một trạm thu phí trên Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đặt tại nút giao với quốc lộ 8A (Ảnh: Dương Nguyên).

Thời gian tổ chức chạy thử nghiệm được xác định từ ngày 6/1 đến ngày 12/1; việc đánh giá KPI hệ thống thu phí sẽ được triển khai từ ngày 13/1.

Để bảo đảm tiến độ chung, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức đánh giá KPI các hệ thống và gửi về Cục trước ngày 13/1.

Cục cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện, bảo đảm hệ thống thu phí điện tử không dừng vận hành an toàn, thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Được biết, sau khi hoàn thành thử nghiệm hệ thống thu phí tự động, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp nhận hệ thống này để triển khai thu phí trên các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2.

Có 5 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư dự kiến thu phí sau khi hoàn tất thử nghiệm gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45; quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây.

Trong đó, 4 dự án Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quy định tại Luật Đường bộ nên có mức phí thấp nhất là 900 đồng/km.

Đối với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện thu phí sẽ có mức phí thấp nhất là 1.300 đồng/km.

Ngoài hệ thống thu phí tự động không dừng, đến nay các hạng mục của hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam đã cơ bản hoàn thành.

Hệ thống giao thông thông minh do nhà nước đầu tư để phục vụ quản lý, vận hành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có yêu cầu độ chính xác rất cao, đạt 99,8%.