Người bán hoa quả trên vỉa hè phố cổ bị phạt sau khi lộ video "chặt chém"

Ngày 12/1, lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng chị L.T.T. (25 tuổi, trú tại ngõ 359 Phúc Tân, Hà Nội) do sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.

Theo đó, chiều cùng ngày, chị T. bày bán hoa quả trên vỉa hè trước số nhà 116 phố Cầu Gỗ, vi phạm quy định về trật tự đô thị. Tại cơ quan công an, chị L.T.T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, Công an phường Hoàn Kiếm cho biết, khoảng 3 tuần trước, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video phản ánh việc chị L.T.T. có dấu hiệu “chặt chém” khách du lịch. Ngay sau đó, đơn vị đã xác minh, mời chị T. về trụ sở để làm việc, yêu cầu tường trình và kiểm điểm.

Chị T. cùng gánh hàng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo lời khai của chị T., trong một lần chị bán hàng cho nhóm khách, số tiền phải thanh toán là 105.000 đồng nhưng khách đưa 210.000 đồng và nói không cần trả lại. Người phụ nữ này khẳng định không bán hàng giá cao, không ép giá, không chèo kéo khách và thông tin “chặt chém” lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Cùng ngày, Công an phường Hoàn Kiếm cũng ra quyết định xử phạt 225.000 đồng đối với một trường hợp bán hàng rong khác bị phản ánh có hành vi “chặt chém” du khách nước ngoài tại khu vực phố cổ.

Cụ thể bà N.T.T. (45 tuổi, trú Hà Nội) thừa nhận chiều 11/1, bà bán nón lá cho hai du khách nước ngoài trên phố Hàng Gai.

Trong quá trình thanh toán, nữ du khách đưa cho bà T. 1 triệu đồng. Người quản lý khách sạn gần đó phát hiện sự việc, cho rằng giá bán quá cao nên yêu cầu bà T. trả lại tiền. Bà T. đã đề nghị giảm giá xuống 150.000 đồng nhưng không được chấp nhận, sau đó phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho du khách.

Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, Công an phường Hoàn Kiếm đã mời bà T. lên làm việc, lập biên bản và xử phạt về hành vi bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường, vỉa hè không đúng quy định.