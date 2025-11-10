Infographic

CHÍNH TRỊ

Con đường sự nghiệp của Chánh án Tòa Tối cao Nguyễn Văn Quảng

Hoài Thu
Hoài Thu

(Dân trí) - Trước khi làm Chánh án TAND Tối cao, ông Nguyễn Văn Quảng có thời gian dài công tác trong ngành tư pháp. Ông từng giữ chức Bí thư Đà Nẵng, sau đó là Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Con đường sự nghiệp của Chánh án Tòa Tối cao Nguyễn Văn Quảng - 1

Thiết kế: Tuấn Huy

Dòng sự kiện: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
Thời sự
Tin mới