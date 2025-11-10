Con đường sự nghiệp của Chánh án Tòa Tối cao Nguyễn Văn Quảng

Dòng sự kiện: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
Ủy viên Bộ Chính trị Đỗ Văn Chiến làm Phó Chủ tịch Quốc hội
3 giờ trước
Lời tuyên thệ của tân Chánh án Nguyễn Văn Quảng trước Quốc hội
3 giờ trước
Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Chánh án TAND Tối cao
4 giờ trước
Bộ trưởng Công an: Không một quốc gia nào có thể tự bảo đảm an ninh mạng
Thứ sáu, 07/11/2025 - 19:13
Đại biểu Quốc hội góp ý dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước sửa đổi
Thứ sáu, 07/11/2025 - 17:35
