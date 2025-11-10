Lời tuyên thệ của tân Chánh án Nguyễn Văn Quảng trước Quốc hội

Ông Nguyễn Văn Quảng chính thức trở thành Chánh án TAND Tối cao sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua thông qua Nghị quyết về nội dung này, sáng 10/11.

Sau khi được bầu, tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời lên thực hiện Lễ Tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước (Ảnh: Phạm Thắng).

Dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đại biểu Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chánh án TAND Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Phát biểu nhậm chức sau khi thực hiện nghi lễ tuyên thệ, tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho ông giữ trọng trách mới. Ông cũng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ cương vị Chánh án TAND Tối cao.

“Đây là vinh dự và trọng trách to lớn của tôi trước Đảng, trước Quốc hội và Nhân dân”, tân Chánh án chia sẻ.

Tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu nhậm chức (Ảnh: Phạm Thắng).

Ông đồng thời cam kết sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ trước Quốc hội, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Cùng với cả hệ thống chính trị và các cơ quan tư pháp, tân Chánh án khẳng định sẽ thực hiện được mục tiêu cao nhất là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông cũng hứa sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm của các Chánh án tiền nhiệm, nêu cao vai trò trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu.

Cùng với tập thể, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh sẽ quyết tâm, quyết liệt và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, ông cho biết sẽ tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành, tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình Tòa án ba cấp.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính cũng là nhiệm vụ trọng tâm được tân Chánh án đề cập, để làm cơ sở nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng các nhân sự vừa được Quốc hội bầu giữ chức vụ mới (Ảnh: Phạm Thắng).

Tân Chánh án mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với ngành Tòa án.

Ông cũng mong nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện và tăng cường giám sát của Nhân dân, của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và HĐND với hoạt động của TAND các cấp, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan để ngành Tòa án và Chánh án TAND Tối cao hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam "của dân, do dân và vì dân".