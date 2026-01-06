Một đại gia bất động sản chốt bán 2 khu đất, thu gần 3.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) công bố thông tin về việc chuyển nhượng 2 khu đất trong dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Công ty chuyển nhượng phân khu 7.1 với diện tích gần 14,4ha cho Công ty Cổ phần Everland An Giang với giá trị giao dịch hơn 489 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

Phân khu 1, 2, 3 tại khu đô thị Đại Phước, quy mô hơn 30,7ha cũng được bán cho Công ty cổ phần TNT Phú Hòa. Giá trị chuyển nhượng hơn 2.465 tỷ đồng, đã bao gồm VAT. Như vậy, tổng giá trị 2 giao dịch chuyển nhượng đạt xấp xỉ 3.000 tỷ đồng.

Hình ảnh trong Khu đô thị Đại Phước (Ảnh: CĐT).

Theo giới thiệu từ doanh nghiệp, Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước tọa lạc tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai), có quy mô khoảng 465 ha, tổng mức đầu tư hơn 7.506 tỷ đồng.

Dự án nằm ở Cù lao Ông Cồn, 4 bề được bao bọc bởi sông Đồng Nai và kết nối nhờ cầu Đại Phước. Các sản phẩm của dự án gồm biệt thự, chung cư, khu trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, khách sạn, nghỉ dưỡng, sân golf...

Theo doanh nghiệp, số tiền chuyển nhượng dự án là nguồn thu trọng yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm nay, cải thiện dòng tiền, sắp xếp lại danh mục dự án và tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm cho giai đoạn phát triển tiếp theo.