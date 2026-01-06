Lynk & Co EM-P Super Hybrid nhận giải “Công nghệ điện hóa của năm 2025”

Đây là giải thưởng duy nhất về công nghệ ô tô tại sự kiện, vinh danh những đột phá giúp thay đổi cách thức vận hành và sử dụng xe trong kỷ nguyên hiện đại.

Sự bứt phá công nghệ trên dòng xe SUV cỡ D

Vượt qua vòng chấm điểm khắt khe từ Hội đồng Ban giám khảo gồm gần 20 chuyên gia giàu kinh nghiệm, nền tảng EM-P Super Hybrid đã chứng minh được sự ưu việt và trở thành lợi thế vượt trội của Lynk & Co 08 trong phân khúc SUV cỡ D đầy cạnh tranh.

Được hãng xác định là sự bứt phá về công nghệ trên dòng xe PHEV, hệ thống này kết hợp hoàn hảo giữa động cơ điện kép, động cơ xăng tăng áp và hộp số hybrid 3 cấp (3DHT Evo), mang lại hiệu suất tối ưu và trải nghiệm lái đầy phấn khích.

Lynk & Co trưng bày mẫu 03+, 06, 08 và 900 tại sự kiện Car Awards 2025 (Ảnh: Lynk & Co).

Trong cơ cấu giải thưởng Car Awards, SUV cỡ D là phân khúc có số lượng sản phẩm mới vượt trội và sức cạnh tranh gắt gao nhất năm 2025. Việc Lynk & Co 08 EM-P giành chiến thắng đã nhận được sự quan tâm của đội ngũ chuyên gia ô tô hàng đầu tại Việt Nam.

Tinh hoa công nghệ EM-P Super Hybrid - Trải nghiệm không giới hạn

Lynk & Co 08 EM-P là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam được ứng dụng nền tảng EM-P Super Hybrid, thiết lập những tiêu chuẩn vận hành mới cho người dùng.

Công nghệ này mang tới hiệu năng vận hành vượt trội và trải nghiệm thuần điện mượt mà nhưng không giới hạn quãng đường di chuyển.

Lynk & Co 08 EM-P tại sự kiện Car Awards 2025 (Ảnh: Lynk & Co).

Những thông số ấn tượng của nền tảng này bao gồm:

Hiệu suất mạnh mẽ: Xe đạt công suất tối đa 345 mã lực và mô-men xoắn cực đại 580 Nm. Khả năng tăng tốc 0-100km/h chỉ trong vòng 6,75 giây.

Tầm vận hành ấn tượng: Khả năng chạy thuần điện lên tới 200km (theo chuẩn WLTC) và tổng quãng đường di chuyển kết hợp (xăng - điện) đạt tới 1.400km.

Kỷ lục Guinness Thế giới: Lynk & Co 08 đã được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận với tổng quãng đường di chuyển lên tới 1.813km chỉ với một lần sạc đầy pin và đổ đầy nhiên liệu.

Mới đây nhất, tại Mexico vào ngày 22/12/2025, mẫu xe này tiếp tục xác lập kỷ lục “Mẫu SUV PHEV có quãng đường di chuyển thuần điện xa nhất” với thành tích 293km trong một lần sạc.

Công nghệ sạc và năng lượng: Xe trang bị pin phẳng NCM dung lượng 39,6 kWh cùng bình nhiên liệu 60L, tạo nên tổng trữ năng lượng khoảng 200 kWh. Khả năng sạc nhanh DC 85 kW cho phép nạp từ 30% đến 80% pin chỉ trong 28 phút.

Tính linh hoạt cao: Tính năng V2L 3,3 kW biến xe thành nguồn điện di động cho các thiết bị gia dụng. Xe có khả năng tự dùng động cơ xăng để sạc cho pin như một “trạm sạc di động”, giúp người dùng không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc công cộng còn chưa đồng bộ.

New Premium: Khi công nghệ song hành cùng an toàn và tiện nghi

Giải thưởng “Công nghệ điện hóa của năm” không chỉ dừng lại ở động cơ mà còn nằm ở cách công nghệ phục vụ con người. Lynk & Co 08 EM-P nổi bật về sự an toàn trong phân khúc khi trang bị hệ thống phần cứng đồ sộ bao gồm 5 camera mm-wave, 10 camera và 12 cảm biến siêu âm.

Công nghệ EM-P Super Hybrid của Lynk & Co nhận giải thưởng “Công nghệ điện hóa của năm” (Ảnh: Lynk & Co).

Công suất xử lý của xe đạt 116 TOPS, mang đến khả năng nhận diện và hỗ trợ nhanh chóng thông qua hệ thống ADAS với 25 tính năng thông minh. Các công nghệ như phanh khẩn cấp tự động (AEB), hỗ trợ giữ làn đường, giám sát trạng thái người lái (DMS) và phát hiện trẻ em bị bỏ quên (OMC) mang lại sự an tâm tuyệt đối, giúp xe đạt xếp hạng An toàn 5 sao cao nhất từ EURO NCAP.

Bên cạnh đó, nền tảng công nghệ còn được thể hiện rõ nét qua nội thất thông minh.

Cụ thể, hệ thống điều khiển giải trí sử dụng bộ đôi chip Qualcomm Snapdragon 8155 cho phản hồi tức thì. Màn hình trung tâm UHD 15,4 inch độ phân giải 2.5K sắc nét.

Dàn âm thanh Harman Kardon 23 loa, công suất 1.600 W mang đến trải nghiệm thính phòng di động. Nhờ đó, xe cũng đồng thời giành giải thưởng “Hệ thống âm thanh xe hơi của năm” tại Editors’ Choice Awards.

Cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam

Thành tựu tại Car Awards 2025 là minh chứng cho năng lực công nghệ và cam kết mang tới những sản phẩm cao cấp, chất lượng của Lynk & Co để phục vụ khách hàng Việt.

Thương hiệu khẳng định sẽ tiếp tục ứng dụng nền tảng EM-P Super Hybrid lên các mẫu xe thế hệ mới tại thị trường Việt Nam, bao gồm cả mẫu xe SUV cao cấp Lynk & Co 900.

Với hệ thống 33 showroom và 70 xưởng dịch vụ đã đi vào vận hành trên toàn quốc, Greenlynk Automotives cùng Tasco Auto cam kết đầu tư lâu dài, thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành công nghiệp ô tô và mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội.

Khách hàng thử lái các dòng xe của Lynk & Co tại sự kiện Car Awards 2025 (Ảnh: Lynk & Co).

Chiến thắng của nền tảng EM-P Super Hybrid tại hạng mục “Công nghệ điện hoá của năm 2025” không chỉ vinh danh một mẫu xe, mà còn khẳng định vị thế hàng đầu của Lynk & Co trong lĩnh vực điện hóa toàn cầu.