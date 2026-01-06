Xử lý trường hợp đăng tải clip kích động bạo lực trên mạng xã hội

Ngày 6/1, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Công an xã Diên Hà đã phát hiện, xử lý trường hợp công dân đăng tải, chia sẻ video có nội dung xấu độc, kích động bạo lực trên mạng xã hội TikTok.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên phát hiện tài khoản TikTok “C…b…b3” đăng tải clip ghi lại cảnh người điều khiển xe mô tô chở 4, không đội mũ bảo hiểm, cầm theo đinh ba, phóng lợn đuổi nhau trên đường.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định chủ tài khoản TikTok trên là N.T.A.T. (SN 2010, trú tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) và mời T. cùng gia đình đến trụ sở công an làm việc.

Công an xã Diên Hà làm việc với N.T.A.T. tại trụ sở cơ quan (Công an Hưng Yên).

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận do nông nổi, thiếu hiểu biết nên đã tải video có nội dung kích động bạo lực trên TikTok về máy điện thoại và đăng lên TikTok cá nhân nhằm câu like, câu view.

Quá trình làm việc, T. đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Xét thấy T. chưa đủ 16 tuổi, lần đầu vi phạm, nhân thân tốt, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an Diên Hà xã đã tiến hành tuyên truyền, giáo dục và nhắc nhở.

Theo cảnh sát, hành vi điều khiển xe moto không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ hay đăng tải nội dung kích động bạo lực trên mạng xã hội đều là những hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Lực lượng công an kêu gọi các bậc phụ huynh quan tâm, quản lý, giáo dục con em mình cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không tham gia, cổ vũ hoặc lan truyền những hành vi trái pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.