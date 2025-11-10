Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Chánh án TAND Tối cao

440/441 đại biểu Quốc hội có mặt (chiếm 92,83% tổng số đại biểu Quốc hội) bấm nút biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, sáng 10/11.

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chánh án TAND Tối cao (Ảnh: Phạm Thắng).

Ngay sau khi được bầu, tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội, theo quy định của Hiến pháp.

Ông Nguyễn Văn Quảng trở thành Chánh án TAND Tối cao và là người kế nhiệm ông Lê Minh Trí - người trước đó đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

TAND là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp. Theo quy định của Luật Tổ chức TAND, TAND Tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Việt Nam.

Chánh án TAND Tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước. Nhiệm kỳ của Chánh án TAND Tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội.

Luật Tổ chức TAND quy định Chánh án TAND Tối cao có nhiệm vụ tổ chức công tác xét xử của TAND Tối cao; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Chánh án cũng là chủ tọa phiên họp của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao; có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của luật; trình Chủ tịch nước đề xuất về trường hợp người bị kết án xin ân giảm án tử hình.

Tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng (Ảnh: Phạm Thắng).

Đây cũng là người có quyền trình Quốc hội phê chuẩn việc đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán TAND Tối cao; trình Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án TAND Tối cao, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán TAND....

Chánh án TAND Tối cao còn có quyền trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể TAND cấp tỉnh, TAND khu vực, Tòa án chuyên biệt; quy định về phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của TAND khu vực, Tòa án chuyên biệt; thành lập các Tòa chuyên trách khác của TAND khi xét thấy cần thiết…

Tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê ở Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, có trình độ Tiến sĩ Luật.

Lễ tuyên thệ của tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng (Ảnh: Phạm Thắng).

Trưởng thành từ một điều tra viên, ông Nguyễn Văn Quảng có thời gian dài công tác gắn liền với ngành kiểm sát.

Ông từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong ngành như Viện trưởng VKSND quận Lê Chân, Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự - VKSND Tối cao.

Giữa năm 2015, ông Quảng trở thành Viện trưởng VKSND cấp cao tại TPHCM, sau đó là Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế - VKSND Tối cao.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng các nhân sự vừa được Quốc hội bầu giữ chức vụ mới (Ảnh: Phạm Thắng).

Tháng 9/2018, ông được giao cương vị Phó Viện trưởng VKSND Tối cao và giữ cương vị này hơn 1 năm, trước khi được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Sau đó, ông tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và đảm nhiệm cương vị này trong một nhiệm kỳ.

Tháng 9/2025, ông Quảng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ và chỉ 2 tháng sau, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.